Ministerul Apărării Naționale (MApN) a transmis că militarii care își vând rațiile individuale de luptă nu riscă sancțiuni disciplinare, după ce astfel de pachete alimentare au fost găsite pe platformele de anunțuri. Rațiile de luptă destinate militarilor români sunt comercializate pe internet, deși aceste pachete alimentare sunt distribuite în mod obișnuit personalului Armatei în timpul exercițiilor și în situații de urgență.

Un reportaj Observator a arătat cum jurnaliștii au cumpărat două pachete de la o femeie din Buzău, care a afirmat că rațiile provin din unitatea militară unde lucrează soțul său. În cadrul reportajului, o femeia a vândut mâncarea pentru suma totală de 140 de lei. Aceasta a susținut că produsele sunt primite de soțul său de la unitatea militară și că ar putea face rost și de alte pachete.

În timpul discuției, reporterul a întrebat-o dacă mai poate aduce asemenea produse.

„Mai poate să aducă?”, întreabă reporterul.

„Da, păi au, dacă e de acolo. Lor le dă...”, răspunde femeia.

Vânzătoarea a confirmat că rațiile provin din armată și a explicat că acestea conțin mai multe alimente și produse pentru prepararea băuturilor, inclusiv ceai și miere. Jurnaliștii au discutat și cu un militar care urma să participe la o aplicație. Acesta a afirmat că va primi alte rații spre sfârșitul lunii următoare și a confirmat că pachetele oferite provin din Armata Română.

O rație individuală cântărește aproximativ trei kilograme și conține produse alimentare destinate consumului pe parcursul unei zile. Pachetele au însemnele Armatei Române și nu sunt disponibile, în mod obișnuit, în magazine.

Acestea sunt pregătite pentru a asigura hrana militarilor în timpul aplicațiilor, exercițiilor sau în situațiile în care alimentația obișnuită nu poate fi organizată. Potrivit reportajului, un pachet similar poate costa peste 200 de lei. În cazul tranzacției prezentate de jurnaliști, două rații au fost vândute pentru 140 de lei.

Conținutul diferă în funcție de sortimentul pachetului. Printre produsele care pot fi incluse se numără friptura de vită cu sos de piper, cafeaua, ananasul, gemul de fructe, biscuiții de ovăz și pudra pentru prepararea unei băuturi izotonice.

Pentru masa de prânz, o rație poate conține pui biryani, biscuiți digestivi, băutură izotonică cu aromă de portocale și cuburi de fructe.

Ministerul Apărării Naționale a transmis că nu au fost descoperite situații în care rațiile individuale de luptă să fi fost sustrase din depozitele militare. Potrivit poziției prezentate de instituție, militarii care comercializează aceste produse nu riscă sancțiuni disciplinare.

În mod normal, pachetele alimentare sunt păstrate în depozitele unităților și sunt repartizate personalului militar pentru exerciții, aplicații și situații de urgență.

Rațiile ajunse la vânzare pe platformele de anunțuri poartă însemnele Armatei Române, iar unele dintre persoanele contactate de jurnaliști au afirmat că produsele provin din unitățile în care lucrează militarii.

MApN a anunțat însă că nu au fost identificate cazuri de furt din depozitele militare și că vânzarea acestor produse de către personalul militar nu atrage sancțiuni disciplinare.