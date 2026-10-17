Cele două ținte aeriene doborâte sâmbătă de avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române, deasupra apelor teritoriale ale României, erau drone de atac din familia Geran, cu propulsie cu reacție, a anunțat Ministerul Apărării Naționale (MApN).

Potrivit instituției, aparatele au fost detectate de sistemul de supraveghere radar la aproximativ 120 de kilometri est de Insula Șerpilor, pe direcția sud-vest. Două aeronave F-16 de la Baza 86 Aeriană Borcea au decolat la ora 17:43 pentru a intercepta țintele.

Prima dronă a fost doborâtă la ora 18:01, la sud-est de Sulina, după ce a evoluat timp de două minute în spațiul aerian național. A doua a fost neutralizată la ora 18:05, la est de Sulina, după o prezență de cinci minute în spațiul aerian al României, a precizat MApN.

Cele două aeronave F-16 se aflau în serviciul de luptă Poliție Aeriană și au doborât țintele deasupra apelor teritoriale românești.

MApN a mai informat că, în săptămâna anterioară incidentului de sâmbătă, sistemele radar au detectat, în opt situații distincte, ținte aeriene care evoluau în spațiul aerian ucrainean, în apropierea frontierei cu România.

În patru dintre aceste cazuri, aparate de zbor fără pilot au pătruns pentru scurt timp în spațiul aerian național.

Ministerul a mai precizat că, în aceeași perioadă, mai multe nave comerciale au fost lovite de drone în Marea Neagră, inclusiv în apele teritoriale ale României. Instituția a transmis că își adaptează permanent procedurile și măsurile de răspuns pentru apărarea spațiului aerian național și a mării teritoriale.