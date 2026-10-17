Din cuprinsul articolului Intervenția avioanelor F-16

Două drone care au pătruns sâmbătă seară în spațiul aerian național au fost doborâte deasupra apelor teritoriale ale României de două avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române, a anunțat Ministerul Apărării Naționale (MApN).

Potrivit instituției, aeronavele au fost ridicate de la sol după ce sistemele de supraveghere radar au detectat mai multe ținte aeriene la aproximativ 120 de kilometri est de Insula Șerpilor, pe direcția sud-vest.

Cele două aeronave F-16, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea la ora 17:43, a transmis MApN.

Prima dronă a intrat în spațiul aerian național la ora 17:59 și a fost doborâtă două minute mai târziu, la ora 18:01, de unul dintre avioanele F-16. A doua țintă a pătruns în spațiul aerian național la ora 18:01 și a fost doborâtă la ora 18:05 de cea de-a doua aeronavă. Potrivit MApN, ambele ținte au fost identificate ca drone și au fost doborâte deasupra apelor teritoriale ale României.