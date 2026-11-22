Dronele au lovit mai multe zone din capitala Sudanului, Khartoum, în dimineața zilei de 22 noiembrie 2026, avariind locuințe și un sediu al Organizației Națiunilor Unite în care se aflau angajați.

Atacurile au avut loc în intervalul aproximativ 2:00–4:30, ora locală, iar autoritățile sudaneze au susținut că aparatele ar fi fost lansate de pe teritoriul Etiopiei, acuzație care nu a fost verificată independent.

Exploziile au fost auzite în mai multe zone ale capitalei, inclusiv în apropierea aeroportului internațional Khartoum. Martorii citați de AlJazeera au relatat despre distrugerea unor locuințe și despre încercările localnicilor de a recupera persoane prinse sub dărâmături. Organizația Națiunilor Unite a confirmat avarierea unui imobil în care se aflau membri ai personalului său, fără să precizeze cine a lansat dronele.

Denise Brown, coordonatoarea rezidentă a ONU și coordonatoarea umanitară pentru Sudan, a confirmat că o clădire a organizației a fost lovită în cursul dimineții, într-un cartier civil din Khartoum.

Într-o declarație publicată pe 22 noiembrie, oficialul ONU a subliniat că civilii nu trebuie să fie vizați în timpul conflictelor armate și că personalul umanitar și infrastructura organizațiilor de ajutor beneficiază de protecție în baza dreptului internațional umanitar.

Brown a descris expunerea angajaților umanitari la astfel de riscuri drept inacceptabilă, în condițiile în care aceștia se află în Sudan pentru a sprijini populația afectată de război.

Potrivit relatărilor AFP preluate de publicații internaționale, o locuință ar fi fost complet distrusă, iar în zona Jebel Aulia, situată la aproximativ 45 de kilometri sud de Khartoum, o altă dronă ar fi lovit casa unui responsabil al unei moschei.

O sursă militară sudaneză citată de AFP și Al Arabiya a afirmat că dronele ar fi fost lansate de pe aeroportul Bahir Dar din Etiopia. Potrivit acestei surse, aparatele ar fi vizat inclusiv aeroportul internațional din Khartoum.

A #Sudanese military source said drones that attempted to strike #Khartoum today were launched from #Ethiopian territory. The source identified Khartoum International Airport as the intended target. Footage reportedly showing drone wreckage has also emerged. https://t.co/9H3v5Mte35 — Sudan Axis (@sudanaxis) November 22, 2026

Acuzația nu a fost confirmată independent. Sudanul a acuzat în repetate rânduri Etiopia că permite operațiuni militare împotriva teritoriului său, însă Addis Abeba a respins anterior aceste afirmații.

În relatările privind atacurile de duminică, responsabilitatea nu a fost stabilită oficial. Unele surse locale au atribuit operațiunile grupării paramilitare Rapid Support Forces (RSF), însă nici această atribuire nu a fost confirmată independent pentru toate incidentele raportate.

Conflictul dintre armata sudaneză și gruparea paramilitară Rapid Support Forces a izbucnit în aprilie 2023 și a provocat o criză umanitară majoră, cu milioane de persoane strămutate, acces limitat la hrană și servicii medicale și distrugerea infrastructurii civile.

Utilizarea dronelor a devenit tot mai frecventă în confruntările dintre cele două tabere, iar atacurile asupra zonelor locuite au amplificat riscurile pentru populație și pentru organizațiile care oferă ajutor umanitar.

Incidentul din Khartoum readuce în atenție vulnerabilitatea infrastructurii civile și a personalului internațional în contextul conflictului, în timp ce acuzațiile privind implicarea unor actori din afara Sudanului rămân disputate.