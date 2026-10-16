Recrutări masive în Armata Română. Condițiile de înscriere anunțate de MApN

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat joi, 15 octombrie, începerea unei noi campanii de recrutare pentru soldați și gradați profesioniști. Pentru a doua serie din 2026 sunt disponibile 2.172 de locuri în unități militare din întreaga țară. Candidații trebuie să aibă între 18 și 45 de ani și să fi absolvit cel puțin 10 clase, iar înscrierile se fac direct la unitățile militare în care doresc să lucreze.

Potrivit anunțului publicat de Ministerul Apărării Naționale, candidații trebuie să respecte două cerințe principale privind vârsta și studiile. Mai exact, persoanele care doresc să devină soldați sau gradați profesioniști trebuie să aibă între 18 și 45 de ani și să fi absolvit minimum 10 clase.

MApN se adresează celor care își doresc o carieră militară, cu posibilități de pregătire și dezvoltare profesională.

Noua campanie este deschisă și candidaților care au participat la selecții anterioare, indiferent că nu au reușit să obțină un loc.

„Experiența de data trecută te poate ajuta acum”, se arată în mesajul publicat pe pagina de Facebook a MApN.

Persoanele interesate trebuie să se prezinte la unitatea militară în care doresc să își înceapă activitatea. Potrivit programului anunțat de MApN, candidații selectați vor urma un stagiu de pregătire cu durata de 12 săptămâni.

Instruirea este programată să înceapă pe 7 decembrie 2026.

Aceasta este a doua serie de recrutare pentru soldați și gradați profesioniști organizată în 2026, fiind puse la dispoziție 2.172 de locuri în unități militare din România.