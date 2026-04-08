Stagiul militar voluntar 2026. MApN face ultimele pregătiri înainte de recrutarea celor 3.500 de tineri

Pregătirile pentru Programul Soldat Gradat Voluntar în Termen (SGVT) se apropie de final, a anunțat Radu Miruță, ministrul Apărării Naționale (MApN). Conform planului, aproximativ 3.500 de tineri ar urma să fie instruiți până la finalul acestui an.

Marți, ministrul Apărării, Radu Miruță, alături de șeful Statului Major al Apărării, a vizitat Batalionul 265 Poliție Militară, una dintre unitățile în care vor fi instruiți soldații și gradații voluntari.

Potrivit oficialului, programul are ca obiectiv „formarea unei rezerve operaționale tinere și bine pregătite”. În funcție de rezultatele obținute, tinerii vor putea opta pentru continuarea unei cariere militare.

„Ne dorim ca prin acest program să formăm nu doar militari bine instruiți, ci și cetățeni pregătiți pentru provocările actuale. SGVT reprezintă o investiție atât în capacitatea de apărare, cât și în reziliența societății românești”, a declarat ministrul.

Reprezentanții Ministerului Apărării au afirmat că, în 2026, Armata României va asigura condiții moderne pentru soldați, atât în ceea ce privește cazarea și hrănirea, cât și instruirea și pregătirea fizică.

„Infrastructura unităților a fost modernizată, iar condițiile oferite sunt la standarde ridicate. Ne-am asigurat că facilitățile de cazare, hrănire și pregătire răspund cerințelor unui proces de instruire eficient și adaptat realităților actuale”, a declarat șeful Statului Major al Apărării.

În urma aprobării bugetului, MApN a demarat procesul de avizare a actelor normative necesare implementării programului SGVT, planificând instruirea a aproximativ 3.500 de tineri pe parcursul anului 2026.

Tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, femei și bărbați, pot participa la un program de pregătire militară voluntară de patru luni, beneficiind de drepturi și compensații similare militarilor în termen, potrivit Legii nr. 5/2026, promulgate de președintele Nicușor Dan.

După aproape două decenii de la suspendarea serviciului militar obligatoriu, România reia instruirea militară pentru civili, de această dată pe bază de voluntariat. Participanții vor urma un stagiu de patru luni și vor fi înregistrați ulterior în rezerva Armatei Române.

Actul normativ, publicat în Monitorul Oficial pe 9 ianuarie 2026, modifică Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare. Conform noii legi, cetățenii care nu au efectuat serviciul militar activ sau nu se află în rezervă pot solicita participarea la programul de pregătire militară voluntară.

Programul se va desfășura în unități ale Armatei Române și va include instruire fizică, tactică, folosirea armamentului și disciplină militară. Voluntarii vor beneficia, fără costuri, de cazare, hrană, echipament militar, asistență medicală și medicamente, precum și de toate drepturile prevăzute de lege pentru militarii în termen. În funcție de salariul mediu brut din 2025, care a fost de 8.620 de lei, indemnizația totală poate ajunge la aproximativ 25.850 de lei.

„Cetățenii care urmează programul de pregătire militară de bază, prevăzut la alin. (1), primesc o indemnizație, reprezentând 3 câștiguri salariale medii brute utilizate la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat aferente anului pentru care se face plata. Centrele militare îi iau în evidență și îi introduc în rezerva operațională”, se arăta în proiectul de lege.