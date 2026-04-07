Amenzi pentru rezerviștii care refuză să se prezintela unitățile militare pentru MOBEX

Ministerul Apărării a anunțat desfășurarea exercițiului MOBEX în Alba și Hunedoara, între 11 și 15 mai 2026. Rezerviștii sunt convocați oficial, iar absența nemotivată se sancționează.

Ministerul Apărării Naționale a anunțat luni, 6 aprilie, organizarea primului exercițiu MOBEX din 2026, care va avea loc în perioada 11–15 mai în județele Alba și Hunedoara. Activitatea are ca scop evaluarea nivelului de pregătire a populației, economiei și teritoriului pentru apărare.

„Exercițiul este organizat de Ministerul Apărării Naționale, în cooperare cu Ministerul Afacerilor Interne, Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, autoritățile publice locale, instituțiile publice și operatorii economici cu atribuții în domeniu. Activitățile de tip MOBEX se desfășoară periodic și urmăresc verificarea completării cu personal și tehnică a unităților militare, precum și consolidarea coeziunii între rezerviști și militarii în activitate”, a transmis MApN.

În cadrul exercițiului, rezerviștii din cele două județe vor fi convocați la unități militare pentru participarea la activități de pregătire. Chemarea se va face prin ordin oficial transmis prin structurile Ministerului Afacerilor Interne.

„Rezerviștii vor fi convocați prin ordin de chemare pentru exerciții și antrenamente de mobilizare, transmis prin MAI”, a mai transmis MApN.

Exerciții similare au mai fost organizate în trecut în aceste zone, în Alba în anul 2016 și în Hunedoara în 2018.

Absența nemotivată se sancționează cu amendă, potrivit Legii 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare, iar cei care nu se pot prezenta din motive obiective trebuie să anunțe unitatea menționată în ordin și să prezinte documente justificative.

Reprezentanții ministerului au anunțat că acest tip de activități se desfășoară periodic, conform planificării.

„Pentru a evita dezinformarea și răspândirea știrilor false, subliniem că aceste activități au caracter de rutină și nu au legătură cu situația de securitate din regiune. Recomandăm cetățenilor să se informeze din surse oficiale”, a precizat ministerul condus de Radu Miruță.