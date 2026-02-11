Premierul vrea preluarea centrelor militare județene de MApN. Ce condiții trebuie îndeplinite până în 2027

Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri, în cadrul lucrărilor Adunării Generale a Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România, că centrele militare județene ar putea fi preluate integral de Ministerul Apărării Naționale începând cu 1 ianuarie 2027. Șeful Executivului a explicat că măsura ar aduce economii semnificative pentru bugetele consiliilor județene.

Potrivit acestuia, transferul ar urma să fie prevăzut în viitoarea lege a administrației publice, însă aplicarea efectivă ar fi amânată până la începutul anului 2027.

Ilie Bolojan a precizat că înțelegerea cu Ministerul Apărării a fost ca prevederea privind preluarea centrelor militare să fie inclusă în noul act normativ, dar să intre în vigoare ulterior, din 2027. Ministerul ar fi formulat două rezerve importante în legătură cu acest proces.

„Înțelegerea pe care am făcut-o cu MApN a fost ca acest transfer să fie prevăzut în legea care ar urma să apară legată de administrație, dar să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2027. Ei au avut două rezerve. Pe de o parte, aveam nevoie de un aviz CSAT, ceea ce ar fi complicat lucrurile (...) pe de altă parte, ei spun că situația în județe este diferită”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul susține că decizia va trebui luată în următoarele luni:

„Aceste centre sunt în unele județe în proprietatea CJ, în alte județe sunt niște clădiri închiriate și trebuie clarificate contractele de chirie în așa fel încât o dată ce aceste centre trec în administrarea totală a MApN să aibă garanția că nu sunt scoși din acele spații într-un termen scurt. Noi ar trebui împreună cu dvs să clarificăm în lunile următoare toate aceste aspecte în așa fel încât începând cu 1 ianuarie anul viitor să nu mai aveți aceste structuri în finanțarea dvs”, a declarat premierul.

Astfel, înainte de aplicarea transferului, ar trebui rezolvate atât chestiunile legate de avizul Consiliului Suprem de Apărare a Țării, cât și situațiile juridice diferite ale imobilelor în care funcționează centrele militare.

Premierul a subliniat că preluarea centrelor militare de către MApN ar reduce presiunea financiară asupra consiliilor județene. Conform datelor colectate de Guvern, cheltuielile totale ale CJ pentru finanțarea acestor structuri ajung la aproximativ 37 de milioane de lei anual.

„Din datele pe care noi le-am colectat, bugetul total de cheltuieli ale CJ pe centrele militare este de aproximativ 37 de milioane de lei anual, peste 7 milioane de euro”, a mai spus Ilie Bolojan.

În aceste condiții, transferul centrelor militare în subordinea Ministerului Apărării ar însemna pentru județe economii anuale de peste 7 milioane de euro, potrivit estimărilor prezentate de șeful Executivului.