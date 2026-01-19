Social

Rezerviștii români din străinătate au noi obligații. Ce prevede legea

Rezerviștii români din străinătate au noi obligații. Ce prevede legea
Noile modificări ale legislației privind pregătirea populației pentru apărare introduc obligații suplimentare pentru cetățenii încorporabili și pentru rezerviști, inclusiv pentru românii aflați temporar în afara țării. Schimbările sunt prevăzute în Legea nr. 5/2026 și au ca scop clarificarea procedurilor de chemare și întărirea capacității de reacție în situații excepționale.

Rezerviștii români din străinătate, obligați să se prezinte la unitățile militare în caz de mobilizare

Potrivit noilor prevederi, cetățenii încorporabili, rezerviștii voluntari și rezerviștii sunt obligați să se prezinte la locul, data și ora indicate în ordinul de chemare. Românii aflați temporar în diaspora pot fi chemați să se prezinte la centrele militare din România în cazul instituirii stării de asediu, al declarării mobilizării sau al stării de război.

Conform informațiilor publicate de Avocatnet.ro, legea stabilește un termen maxim de 15 zile calendaristice de la notificarea oficială pentru clarificarea situației militare și, dacă este cazul, pentru ridicarea ordinului de chemare.

Notificarea va fi transmisă la adresa de domiciliu din România, iar forma și conținutul exact al acesteia urmează să fie stabilite prin normele de aplicare, ce vor fi aprobate prin hotărâre de Guvern. În paralel, rezerviștii voluntari aflați în străinătate trebuie să se prezinte la unitățile militare unde sunt încadrați, în termenele prevăzute în contract, în situații de stare de urgență, mobilizare sau război, potrivit Legii nr. 270/2015.

Exerciții militare și sancțiuni pentru neprezentare

În acest context, peste 10.000 de rezerviști, inclusiv foști militari în termen și cadre din Armata Română, au fost chemați la unități militare pentru exerciții de instruire și trageri, în cadrul exercițiului „MOBEX 2025 București-Ilfov”.

Conform ordinelor transmise de Ministerul Apărării Naționale, rezerviștii care nu se prezintă la aceste activități riscă amenzi de aproape 4.000 de lei, sancțiunea fiind menționată explicit în documentele de chemare.

Program de pregătire militară pentru voluntari

Legea 5/2026 introduce și un program de pregătire militară de bază, destinat voluntarilor cu vârste între 18 și 35 de ani, femei și bărbați, care nu au efectuat serviciul militar. Programul se desfășoară pe timp de pace, are o durată de până la patru luni și se realizează în calitate de soldat sau gradat voluntar. Participanții beneficiază de o indemnizație totală de aproximativ 25.850 de lei și sunt ulterior incluși în rezerva operațională.

Un sondaj realizat de INSCOP Research pentru platforma Informat.ro indică faptul că 74,2% dintre români susțin introducerea stagiului militar, însă exclusiv pe bază de voluntariat, semnalând un sprijin majoritar pentru acest tip de măsuri.

