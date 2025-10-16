Mobilizarea rezerviștilor stârnește îngrijorare în diaspora. FADERE cere explicații de la MApN

După valul de convocări ale rezerviștilor din București și Ilfov, Federația Asociațiilor de Români din Europa (FADERE) a solicitat Ministerului Apărării Naționale să clarifice public cum va fi gestionată mobilizarea cetățenilor români stabiliți în afara granițelor. „Cerem Ministerului Apărării Naționale să fie clar și transparent în privința modului în care se vor gestiona aceste situații și să explice care este procedura aplicabilă românilor care se află în diaspora”, spune președintele FADERE.

Președintele FADERE, Daniel Țecu, a transmis un mesaj direct către MApN:

„Cerem Ministerului Apărării Naționale să fie clar și transparent în privința modului în care se vor gestiona aceste situații și să explice care este procedura aplicabilă românilor care se află în diaspora. Avem nevoie ca statul român să transmită mesaje clare și responsabile, menite să întărească încrederea românilor în instituțiile sale.”

El a subliniat, totodată, că „în contextul unui conflict la granițele României, statul trebuie să comunice serios, coerent și responsabil”, pentru a evita confuzia și neîncrederea, potrivit declarațiilor citate de Mediafax.

Organizația atrage atenția că milioane de români din diaspora ar putea fi afectați de lipsa unei proceduri clare și riscă să nu fie informați la timp.

Potrivit FADERE, în prezent, aproximativ cinci milioane de români trăiesc permanent în străinătate, deși figurează cu domiciliul în România. În multe situații, autoritățile nu dețin date actualizate despre adresele reale ale acestora, ceea ce ar putea duce la trimiterea ordinelor de mobilizare la vechile adrese din țară, fără ca destinatarii să fie anunțați.

Zeci de rezerviști din București și Ilfov s-au prezentat în ultimele zile la unitățile militare pentru instruire, în cadrul unui amplu exercițiu de verificare a stării de pregătire. Aceștia au fost convocați la centrele de care aparțin și participă la activități specifice, însă mulți s-au plâns că au fost anunțați prea târziu sau că ordinele au fost trimise la adrese greșite. Cei care nu se prezintă și nu pot justifica absența cu un document medical riscă amenzi consistente.

La Detașamentul de Pompieri „Apărătorii Patriei” din sectorul 4, rezerviștii chemați la ordin au început deja exercițiile, în cadrul celei mai ample mobilizări din Capitală și Ilfov. Persoanele convocate sunt foști militari, angajați ai MApN sau absolvenți ai stagiului militar obligatoriu.

Rezerviștii care se prezintă sunt supuși evaluărilor psihologice și fizice, primesc echipamente militare și participă la trageri în poligon. Aproximativ 10.000 de persoane sunt incluse în programul de verificare, însă cei care nu pot participa trebuie să aducă documente medicale justificative, altfel riscă amenzi de până la 4.000 de lei.

În perioada 12–20 octombrie, rezerviștii cu domiciliul în municipiul București și județul Ilfov iau parte la activități de pregătire în cadrul exercițiului de mobilizare MOBEX B-IF-25. Acțiunea, organizată de Ministerul Apărării Naționale, are ca scop testarea nivelului de pregătire al personalului, verificarea tehnicii militare și consolidarea colaborării dintre rezerviști și militarii activi.