Victor Ponta a criticat „propaganda pro-război” din România făcută prin exercițiile de mobilizare a rezerviștilor organizate de Ministerul Apărării Naționale, într-o postare pe Facebook, explicând că România nu va fi atacată atâta timp cât este membră NATO . Ponta a precizat că mesajele alarmiste urmăresc doar să distragă atenția cetățenilor de la problemele reale, cum ar fi gestionarea resurselor și organizarea acestor exerciții militare.

Fostul premier Victor Ponta a explicat că, în opinia sa, România nu se află sub nicio amenințare directă de atac, atâta timp cât respectă obligațiile ca stat membru NATO și beneficiază de prezența militară americană pe teritoriul său.

„Îmi iubesc ţara; am făcut stagiul militar şi aş fi oricând gata să lupt pentru a-mi apăra ţara. Dar toată această propagandă pro-război [...] este doar o încercare de a speria oamenii şi de a le distrage atenţia de la problemele reale”, a scris Ponta pe Facebook.

Potrivit lui Ponta, România își respectă obligațiile financiare față de Alianța Nord-Atlantică, dar nu există motive să cheltuiască resurse suplimentare pentru arme inutile sau să se implice în conflicte externe. Fostul premier susține că scopul propagandei este de a speria oamenii și de a le distrage atenția de la problemele interne, cum ar fi economia, infrastructura și organizarea autorităților.

Victor Ponta insistă că propagandă pro-război din România nu reflectă amenințări reale și poate produce panică inutilă în rândul populației. Fostul premier afirmă că, deși este pregătit să-și apere țara, România nu are motive să se teamă de atacuri externe atâta timp cât este protejată de NATO și de prezența militară americană.

În opinia sa, prioritatea trebuie să fie rezolvarea problemelor interne și gestionarea responsabilă a resurselor, nu promovarea unor scenarii de război ipotetice. Mesajele alarmiste sunt, conform lui Ponta, doar o modalitate de a distrage atenția de la subiecte reale și urgente pentru cetățeni, iar abordarea rațională a securității naționale este esențială pentru stabilitatea țării.

Ministerul Apărării desfășoară, în București și județul Ilfov, un exercițiu de mobilizare în care rezerviștii au fost chemați la unitățile militare pentru activități de pregătire. Mai mulți participanți au criticat organizarea exercițiului, iar imaginile surprinse de România TV au arătat cozi lungi și lipsă de coordonare.

Conform legislației în vigoare, un rezervist care nu se prezintă fără motiv întemeiat poate fi amendat cu până la 4.000 de lei. Aceasta a generat dezbateri privind eficiența mobilizărilor și modul în care autoritățile comunică riscurile reale și procedurile de instruire.