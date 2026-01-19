Cea mai mare amenințare pentru Israel: războiul cognitiv în masă

Războiul împotriva Israelului se poartă nu doar cu rachete și rezoluții ONU, ci sinapsă cu sinapsă - în mintea următoarei generații, scrie Jeffrey Kahn într-un editorial din Jerusalem Post.

Când prim-ministrul Benjamin Netanyahu s-a adresat unei sesiuni comune a Congresului Statelor Unite pe 24 iulie 2024, a glumit spunând că protestatarii LGBTQ anti-Israel care aclamau Hamas erau ca niște „găini pentru KFC”. Comparația a fost potrivită pentru că a expus o contradicție atât de evidentă încât a ajuns la limita absurdității. Râsetele din sală au fost revelatoare. Gluma nu era pe seama protestatarilor. Era pe seama noastră.

Hamas este o organizație extremistă islamistă a cărei ideologie și guvernare sunt deschis ostile homosexualității. Nu este vorba de o încadrare narativă sau de o interpretare politică. Este o realitate observabilă. Cu toate acestea, în capitalele occidentale și în campusurile universitare de elită, mulți activiști care se definesc drept campioni ai drepturilor LGBTQ s-au aliniat public cu Hamas - adesea cu o certitudine morală absolută.

Aceasta nu este doar ipocrizie. Este o dovadă a unui eșec cognitiv masiv în care recompensa emoțională a înlocuit testarea realității. Atunci când oamenii nu mai pot procesa o contradicție evidentă care le amenință în mod direct propria identitate și siguranță, problema trece dincolo de dezacordul politic. Este o dovadă clară a controlului minții atunci când procesarea cognitivă și emoțională a fost dominată sau deturnată.

Acesta este contextul în care Israelul duce războiul de astăzi.

Cel mai important câmp de luptă nu se mai limitează la granițe, teren sau cer. Este neurochimic și psihologic – o arenă în care atenția, identitatea și raționamentul moral pot fi concepute la scară largă.

Specialiștii în dependențe au folosit din ce în ce mai mult analogii precum acele hipodermice și traficanții de droguri pentru a descrie telefoanele mobile, ilustrând modul în care stimulii digitali și buclele de feedback algoritmic deturnează căile de recompensă ale creierului în timp. Israelul se confruntă acum nu doar cu rachete, celule teroriste și presiune diplomatică, ci și cu o formă de război cognitiv care vizează în principal publicul occidental mai tânăr.

Obiectivul nu este dezacordul cu politica israeliană. Este delegitimizarea existenței statului Israel prin condiționarea a milioane de oameni să considere Israelul ca fiind unic și malefic – instinctiv, emoțional și reflexiv.

Cea mai eficientă armă folosită împotriva Israelului astăzi nu este o rachetă. Este un ecosistem narativ bazat pe dopamină, care deturnează atenția și judecata morală. Deși Israel deține unele dintre cele mai avansate sisteme de apărare antirachetă din lume, nu are o apărare comparabilă - și un angajament instituțional redus pentru dezvoltarea uneia - împotriva războiului cognitiv global sofisticat.

Dopamina nu este pur și simplu „substanța chimică a plăcerii”. Ea guvernează recompensa, motivația, căutarea noutății și învățarea. În cartea „Dopamine Nation”, psihiatrul de la Universitatea Stanford, Dr. Anna Lembke, explică modul în care expunerea repetată la recompense de mare intensitate condiționează creierul să tânjească prin stimulare din ce în ce mai mare, îngustând atenția și slăbind autocontrolul.

Platformele sociale nu sunt distribuitori neutri de informații. Sunt motoare de implicare optimizate pentru recompense frecvente și de mare importanță, în special indignare, afirmare tribală și performanță morală. Aceste comportamente sunt neurologic întăritoare. Nuanța nu este.

Lembke identifică o caracteristică definitorie a dependenței: autoobservarea deficitară. După cum spune ea, „Negarea înseamnă a nu ști că minți”. Această perspectivă se extinde mult dincolo de dependența clinică. Am construit medii la scară largă care imită buclele de întărire a dependenței - noutate nesfârșită, feedback social constant și nemulțumire amplificată algoritmic.

Rezultatul este o cultură antrenată să confunde intensitatea emoțională cu adevărul. Odată ce circuitul recompensei este captat, realitatea devine opțională.

Aceste vulnerabilități neurochimice sunt exploatate în mod deliberat și strategic.

De mai bine de două decenii, actori aliați – inclusiv Hamas, Hezbollah, Qatar și adversari statali precum Rusia și China – au investit masiv în operațiuni informaționale menite să erodeze coeziunea occidentală și să redefiniască statul Israel ca fiind unic și ilegitim.

Scopul nu este persuasiunea prin argumente, ci saturația: inundarea mediului cu conținut încărcat emoțional care declanșează în mod fiabil indignare și certitudine morală, permițând apoi platformelor să facă distribuirea.

Într-un ecosistem optimizat pentru dopamină, cea mai captivantă narațiune câștigă, nu cea mai precisă.

Acest război cognitiv nu funcționează doar prin conturi anonime sau clipuri virale. Se deplasează prin instituții de încredere. Mediul academic a devenit un amplificator principal, unde conformismul ideologic este adesea recompensat în detrimentul pluralismului intelectual.

Liderii politici au învățat că repetarea narațiunilor anti-Israel garantează expunerea și aplauzele. Divertismentul și cultura celebrităților normalizează nemulțumirea prin repetiție. Povestirea ocolește analiza; publicul este antrenat să simtă mai întâi și să evalueze mai târziu - dacă o face.

Mediile media tradiționale, constrânse de viteză și imagini, privilegiază simplitatea morală în detrimentul complexității. Într-un mediu cu conținut constant, cadrul camerei devine argumentul. Imaginile îngrozitoare ale distrugerii depășesc explicațiile cauzalității, obligației legale sau constrângerii operaționale.

Rețelele de socializare sunt arena decisivă deoarece transformă indignarea într-o buclă de recompensă. Algoritmii privilegiază conținutul care produce izbucniri emoționale instantanee: imagini de victimizare, încadrarea furiei și moralitate binară. Realitatea Israelului - complexă din punct de vedere istoric, stratificată moral, nuanțată juridic - nu se comprimă bine în declanșatori de dopamină. Sloganurile Hamas o fac.

Provocarea cu care se confruntă Israelul este că adevărul din Orientul Mijlociu este complicat. Israelul este o democrație deschisă, cu instanțe, disidență internă intensă, jurnalism de investigație și dezbateri etice - chiar și în timp de război. Această complexitate devine o povară într-un mediu informațional care pedepsește activ complexitatea.

În sistemele bazate pe dopamină, „a explica” este interpretată ca „a găsi scuze”. Contextul este încadrat ca „deviere”. Cu cât Israelul explică mai mult, cu atât este plasat mai mult în defensivă - deoarece explicația nu generează recompensa neurochimică pe care o generează indignarea.

De aceea gluma lui Netanyahu, „găini pentru KFC”, este importantă. Ea dezvăluie că, pentru unii activiști, identitatea a devenit performanță, iar performanța a devenit recompensată chimic. Cogito, ergo sum – „Gândesc, deci exist” – s-a transformat discret în „Protestez împotriva Israelului, deci exist”.

Atunci când creierul urmărește întăriri, poate menține convingeri reciproc exclusive fără disconfort – pentru că disconfortul este exact ceea ce sistemul îi antrenează pe oameni să evite.

Nu este un eșec al diplomației. Nu este o problemă de branding. Nu poate fi rezolvată prin sloganuri mai bune sau purtători de cuvânt mai elocvenți.

Este un eșec – în întreaga lume democratică – în a înțelege domeniul neuro-informațional al conflictului modern. Israelul este vizat nu doar pentru că este important din punct de vedere strategic, ci și pentru că este cazul ideal de testare: o democrație complexă din punct de vedere moral care se confruntă cu inamicii jihadiști într-un mediu algoritmic care recompensează simplitatea morală și pedepsește complexitatea.

Apărarea Israelului necesită apărarea caracterului sacru al minții.

Dacă neurotransmițătorii pot fi folosiți ca arme pentru a detașa o generație de realitățile evidente – cum ar fi faptul că Hamas i-ar brutaliza chiar pe protestatarii care o celebrează – atunci nicio democrație nu este ferită de această metodă. Israelul nu este ținta finală. Este terenul de testare.

Războiul împotriva Israelului se poartă nu doar cu rachete și rezoluții, ci sinapsă cu sinapsă – în mintea următoarei generații. Dacă nu ne adaptăm la acel câmp de luptă, gluma va rămâne asupra noastră.