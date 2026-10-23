Premierul Luca Niculescu a anunțat vineri, 23 octombrie 2026, că România va beneficia de dotări suplimentare în urma demersurilor făcute la nivelul NATO, după ce o navă comercială s-a scufundat în Marea Neagră, în urma unui atac cu drone, în apropierea litoralului românesc.

Șeful Guvernului a declarat că a fost în contact permanent cu autoritățile responsabile și că prioritatea este salvarea vieților omenești și siguranța marinarilor.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Niculescu a condamnat incidentul, pe care l-a atribuit escaladării acțiunilor Rusiei, și a anunțat continuarea coordonării cu aliații, Bulgaria și Turcia.

Reacția premierului vine după ce autoritățile române au discutat, în cadrul Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), măsuri pentru consolidarea capacităților de supraveghere și intervenție în regiunea Mării Negre.

„Ceea ce s-a întâmplat astăzi, din nou, în Marea Neagră în afara apelor teritoriale ale României, este inacceptabil și o încălcare flagrantă a dreptului internațional și în mod specific a libertății de navigație, un rezultat al escaladării de către Rusia”, a transmis premierul.

Potrivit informațiilor publicate de Reuters, nava comercială Khoryv, sub pavilionul Insulelor Comore, s-a scufundat după ce a fost lovită de o dronă, la aproximativ 13 mile marine de portul Constanța, în afara apelor teritoriale românești.

La bord se aflau 13 marinari ucraineni și azeri. Nouă membri ai echipajului au fost salvați, un trup neînsuflețit a fost recuperat, iar alți trei marinari erau dați dispăruți la momentul publicării informațiilor. Echipele de intervenție căutau în continuare persoanele dispărute, în condiții de mare agitată.

Premierul a precizat că a menținut legătura cu instituțiile române responsabile, în timp ce eforturile se concentrează asupra salvării persoanelor și protejării echipajelor maritime.

Luca Niculescu a anunțat că România va continua demersurile împreună cu aliații săi și coordonarea cu Bulgaria și Turcia pentru menținerea siguranței navigației în Marea Neagră.

„Am fost în contact permanent cu autoritățile noastre responsabile, iar eforturile noastre se concentrează pe salvarea de vieți omenești și siguranța marinarilor. Vom continua demersurile cu aliații noștri și coordonarea cu Bulgaria și Turcia pentru a asigura libertatea de navigație și securitatea maritimă”, a transmis premierul.

Cooperarea regională fusese abordată și cu două zile înainte de incident. Pe 21 octombrie, Niculescu a discutat telefonic cu omologul său bulgar, Rumen Radev, despre consolidarea coordonării bilaterale în fața provocărilor de securitate din regiune.

În mesajul publicat după convorbire, premierul a subliniat necesitatea cooperării cu Bulgaria și Turcia pentru asigurarea securității navigației. Cei doi oficiali au convenit, de asemenea, să se întâlnească pentru a continua dialogul și coordonarea.

În declarația de vineri, Luca Niculescu a confirmat că România urmează să beneficieze de echipamente suplimentare în urma demersurilor întreprinse la nivelul Alianței Nord-Atlantice.

„Țara noastră urmează să beneficieze de dotări suplimentare în urma demersurilor României la nivel aliat NATO”, a precizat șeful Guvernului.

Anunțul vine după reuniunea Consiliului Nord-Atlantic din 20 octombrie, convocată la inițiativa României și Bulgariei pentru discutarea situației de securitate din Marea Neagră. Potrivit Radio România Actualități, aliații au discutat despre furnizarea unor resurse suplimentare pentru România și Bulgaria, inclusiv echipamente destinate supravegherii și recunoașterii.

Tipul exact al echipamentelor care vor ajunge în România, calendarul livrărilor și contribuțiile individuale ale statelor aliate nu au fost precizate în declarația premierului.

Cu o zi înaintea atacului asupra navei Khoryv, Consiliul Suprem de Apărare a Țării a analizat incidentele maritime și riscurile generate de atacurile cu drone asupra navelor comerciale.

Potrivit comunicatului Administrației Prezidențiale din 22 octombrie, printre prioritățile strategice se numără dezvoltarea capacităților de supraveghere maritimă, combaterea minelor marine și îmbunătățirea intervenției împotriva dronelor care pătrund neautorizat în spațiul aerian și maritim național.

Discuțiile au vizat și protejarea infrastructurii critice, menținerea accesului liber în porturile românești și consolidarea cooperării cu aliații NATO. Autoritățile au evidențiat, totodată, importanța exercițiilor comune și a actualizării planurilor de intervenție pentru gestionarea incidentelor complexe.

Reacția lui Luca Niculescu evidențiază trei direcții ale răspunsului României: protejarea vieților omenești, coordonarea cu statele riverane și obținerea de resurse suplimentare prin NATO.

Incidentul din 23 octombrie se adaugă unei serii de evenimente care au amplificat preocupările privind siguranța traficului comercial în Marea Neagră. România anunță că va continua demersurile diplomatice și cooperarea cu aliații pentru consolidarea capacităților de supraveghere și apărare, în timp ce detaliile privind noile dotări urmează să fie clarificate.