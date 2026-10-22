Republica Moldova. Producția de drone în Republica Moldova va fi posibilă doar după adoptarea unui cadru legal care să reglementeze investițiile și fabricarea echipamentelor militare. Fabricile vor fi administrate de companii private, sub controlul strict al statului. Declarațiile au fost făcute joi, 22 octombrie, de președintele Parlamentului, Igor Grosu, și de ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi. Autoritățile pregătesc o lege care va permite dezvoltarea unei industrii naționale de apărare, inclusiv producția de drone, muniții și alte echipamente.

Potrivit lui Grosu, autoritățile nu dispun de capacitățile de inovare ale companiilor private. Din acest motiv, dezvoltarea industriei ar urma să se bazeze pe investiții și pe expertiza mediului de afaceri.

„Evident că producerea lor va fi strict reglementată. Trebuie să ai permis pentru a produce aceste aparate, cui i le pui la dispoziție și în ce condiții. Nu e așa de simplu ca atunci când te duci să cumperi dulciuri de la magazin”, a declarat Igor Grosu înaintea ședinței Parlamentului.

Întrebat cine ar urma să investească în acest domeniu, șeful Legislativului a spus că nu cunoaște deocamdată detalii. Discuțiile sunt purtate de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării și Ministerul Apărării, care consultă reprezentanți ai mediului de afaceri și omologi din alte state.

Recent, Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a anunțat că Guvernul va prezenta în scurt timp o propunere legislativă pentru dezvoltarea industriei de apărare. Proiectul nu se va limita la producția de drone, ci va include și fabricarea munițiilor. De asemenea a echipamentelor militare și a altor produse necesare instituțiilor statului.

„Într-adevăr, Guvernul, în scurt timp, va veni cu o propunere legislativă de industrie în domeniul apărării. Nu se referă doar la drone, se referă la orice produs ce este cu o destinație dublă și poate să fie folosit în scop de apărare, precum și pentru apărare. Vorbim aici despre tehnică, muniție și tot ce poate fi produs pentru necesitățile Forțelor Armate, precum și instituțiilor statului”, a declarat ministrul.

Nosatîi a precizat că noile reglementări vor permite implicarea sectorului privat. Companiile vor putea produce echipamente în condițiile stabilite de lege, fără ca fabricile să fie administrate de ministere.

„Proiectul legii presupune că aceasta este activitatea comercială, activitatea industriei unde participă businessul. Nu este responsabilitatea Ministerului Apărării sau altui minister să gestioneze fabrici și uzine. Legea vine cu niște descrieri clare, cui se permite, ce se permite, care este scopul și așa mai departe”, a explicat oficialul.

Întrebat dacă fabricile nu vor fi gestionate de stat, ministrul a răspuns: „Statul nu trebuie să se ocupe cu fabrici. Asta e clar”.

Dezvoltarea unei industrii naționale de apărare ar putea reduce cheltuielile pentru achiziționarea echipamentelor din străinătate. Ministrul Apărării a menționat că Republica Moldova ar putea produce local componente, piese, materiale, drone și cartușe necesare armatei și altor instituții ale statului.

„Și pentru noi, să procurăm, aceasta este destul de scump, dar dacă ar fi produse unele componente sau unele piese din destinație dublă, compoziții, materiale. Inclusiv aceleași drone sau aceleași cartușe, eu cred că asta este benefic pentru noi să nu le aducem din Mexic sau din Pakistan, dar să le avem aici, pe loc”, a declarat Anatolie Nosatîi.

Produsele cu destinație dublă sunt bunuri și tehnologii care pot fi folosite atât în scopuri civile, cât și militare. Viitoarea lege va trebui să stabilească cine le poate produce, în ce condiții și cui pot fi furnizate.

Președinta Maia Sandu a declarat, pe 8 octombrie, că Republica Moldova își propune să dezvolte propriile capacități de producție a dronelor. Șefa statului a precizat atunci că Guvernul pregătește modificări legislative în acest sens.

Declarațiile autorităților vin după ce primarul capitalei, Ion Ceban, a susținut, pe 16 octombrie, că în Chișinău ar urma să fie deschisă o fabrică de drone. Edilul a afirmat că ar avea informații despre instalarea echipamentelor necesare unei asemenea uzine.

„Din informațiile pe care le am, deja se instalează echipamente. Se creează condiții ca această uzină să fie pe teritoriul municipiului Chișinău. Acum, întrebarea către autorități. Este adevărată această informație? Dacă da, în baza căror decizii? Cine sunt cei care instalează echipamentele și de ce se întâmplă acest lucru?”, a declarat Ion Ceban într-un videoclip publicat pe rețelele de socializare.

Prima reacție a venit din partea purtătorului de cuvânt al Guvernului, Dumitru Ciorici. Acesta a declarat că securitatea țării este o prioritate, însă investițiile în fabrici cu destinație militară vor fi posibile doar după modificarea cadrului legal.

„Prin urmare, în prezent nu sunt analizate opțiuni de amplasare în Republica Moldova a unor fabrici cu scop militar”, a precizat reprezentantul Executivului.

Potrivit unei investigații publicate de Deschide.MD, informațiile invocate de Ion Ceban ar fi provenit dintr-o scrisoare anonimă trimisă unor instituții media și unor canale de Telegram. Autorul scrisorii s-ar fi prezentat drept angajat al Parcului Industrial „Tracom”. Acesta ar fi susținut că pe teritoriul acestuia se pregătește deschiderea unei uzine de asamblare a dronelor.

Mesajul era însoțit de imagini ale unei clădiri în care, potrivit autorului, ar fi urmat să fie asamblate aparatele de zbor. Scrisoarea nu conținea însă contracte, documente de închiriere sau autorizații care să confirme existența proiectului.

Pe 21 octombrie, Deschide.MD a publicat un nou material despre presupusa fabrică. Potrivit publicației, spațiul prezentat drept viitoare uzină de drone s-a dovedit a fi o fabrică de tavane extensibile.