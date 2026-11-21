Temperaturile scad în mai multe zone ale țării, iar ploile și ninsorile își fac apariția în nord, centru și vest, în timp ce sudul României rămâne mai cald, cu maxime de până la 19 grade Celsius. La munte, vântul va sufla puternic, iar pe creste rafalele pot ajunge la 90 km/h, potrivit Agenției Naționale de Meteorologie (ANM).

Vineri, 21 noiembrie 2026, vremea aduce diferențe semnificative între regiuni. În nord și vest se resimte o tendință de răcire, în timp ce în sud temperaturile se mențin ridicate pentru această perioadă a lunii. Precipitațiile vor afecta mai multe zone, iar în regiunile montane înalte sunt posibile ninsori și depuneri de zăpadă.

Vremea va fi mai închisă în Maramureș, Transilvania și în cea mai mare parte a Moldovei, unde sunt prognozate ploi. Precipitații locale vor apărea și în Crișana, iar în Banat sunt posibile ploi izolate.

În timpul nopții, precipitațiile se vor extinde și în nordul Dobrogei, precum și în nord-estul Munteniei. Cantitățile de apă vor fi, în general, cuprinse între 1 și 10 litri pe metru pătrat. În nordul Carpaților Orientali și, posibil, în Munții Apuseni, acestea pot ajunge local la 15-20 l/mp.

În nordul țării, temperaturile vor fi mai scăzute decât în sud, iar în Maramureș maximele vor ajunge la aproximativ 6 grade Celsius, potrivit prognozei.

La altitudini mari, precipitațiile se vor transforma treptat în lapoviță și ninsoare. Fenomenele sunt așteptate în special în nordul și centrul Carpaților Orientali, la altitudini de peste 1.500 de metri, urmând să se extindă și în alte masive montane.

În unele zone, stratul nou de zăpadă va avea între 1 și 5 centimetri. În masivele nordice, depunerile pot ajunge izolat la 6-10 centimetri.

Vântul va avea intensificări temporare, mai ales la altitudini mari, unde rafalele pot atinge 60-90 km/h. Condițiile meteorologice pot deveni dificile pe creste și în zonele montane expuse.

Deși vremea se răcește în mai multe regiuni, sudul și sud-estul țării vor avea temperaturi peste cele obișnuite pentru această perioadă. În vestul și sudul Olteniei, maximele pot ajunge la 19 grade Celsius.

În sudul Munteniei, vremea va fi în general însorită, iar în zona Luncii Dunării, inclusiv în apropiere de Giurgiu, temperaturile pot urca până la 18 grade.

În București, cerul va fi variabil, cu perioade însorite. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 16-17 grade Celsius, iar în timpul nopții valorile termice vor coborî la 2-5 grade.

România va avea parte de o vreme cu diferențe termice importante între nord și sud, cu precipitații în mai multe regiuni și ninsori la altitudini mari. Sudul va rămâne mai cald, în timp ce în zonele montane vântul și precipitațiile pot influența condițiile de deplasare.