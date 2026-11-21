Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă, 21 noiembrie, mai multe avertizări de tip Cod galben pentru fenomene meteo de scurtă durată, care vizează localități din județele Sibiu, Botoșani, Iași, Vaslui, Caraș-Severin și Dolj, dar și zone din vestul țării. Meteorologii anunță averse torențiale, intensificări ale vântului, descărcări electrice și, în unele zone, posibilitatea căderii grindinei.

Avertizările nowcasting au intervale de valabilitate scurte, fiind emise pentru zone restrânse în care fenomenele meteorologice pot apărea rapid. Potrivit datelor publicate de ANM, unele dintre alerte vizează rafale de vânt de până la 60 km/h și cantități de precipitații de 15-25 l/mp.

Cea mai recentă avertizare din actualizările transmise de meteorologi vizează județul Sibiu. Alerta a fost emisă pentru intervalul 21 noiembrie, ora 16:45 – 17:45 și include mai multe localități, printre care Sibiu, Cisnădie, Avrig, Tălmaciu, Săliște, Șelimbăr, Ocna Sibiului, Miercurea Sibiului, Cristian, Șura Mare și Cârțișoara.

În aceste zone sunt prognozate averse torențiale, care pot acumula între 15 și 25 l/mp, precum și intensificări ale vântului, cu rafale de 50-60 km/h.

ANM a emis Cod galben și pentru zone din județele Botoșani, Iași și Vaslui, avertizarea fiind valabilă în intervalul 16:15-18:00, pe 21 noiembrie.

În județul Botoșani, alerta vizează localități precum Flămânzi, Frumușica, Albești, Ștefănești, Hlipiceni, Todireni, Prăjeni și Sulița.

În județul Iași, sunt vizate numeroase localități, inclusiv municipiul Iași, Hârlău, Tomești, Holboca, Miroslava, Podu Iloaiei, Ciurea, Lețcani, Valea Lupului, Bârnova, Aroneanu și Țuțora.

În Vaslui, avertizarea se aplică în Huși, Stănilești, Duda-Epureni, Codăești, Negrești, Solești, Rebricea, Tanacu și alte localități din județ.

În aceste zone, meteorologii avertizează asupra intensificărilor vântului, cu rafale de 50-55 km/h.

O avertizare Cod galben a fost emisă și pentru mai multe localități din județul Dolj, printre care Sadova, Ostroveni, Bistreț, Bârca, Gighera, Afumați, Goicea, Giurgița, Urzicuța, Gângiova și Cârna.

Fenomenele vizate au fost aversele torențiale, cu acumulări de 15-25 l/mp, descărcările electrice și posibilitatea apariției, izolat, a grindinei de mici dimensiuni, sub 1 centimetru. Avertizarea transmisă pentru această zonă a avut intervalul de valabilitate 15:15-16:00.

Meteorologii au avertizat și asupra unor fenomene meteo în județul Caraș-Severin, unde au fost prognozate averse torențiale, cu acumulări de 15-25 l/mp, și descărcări electrice frecvente.

Avertizarea a vizat localități precum Oravița, Băile Herculane, Mehadia, Teregova, Bozovici, Slatina-Timiș, Prigor, Topleț, Armeniș, Luncavița, Iablanița și Sasca Montană, dar și zona montană a județului.

Intervalul de valabilitate al alertei a fost 15:30-17:00.

Avertizările nowcasting sunt emise de meteorologi atunci când fenomenele periculoase sunt iminente sau se manifestă deja în anumite zone. Acestea pot fi actualizate pe parcursul zilei, în funcție de evoluția fenomenelor atmosferice.

La ora redactării, avertizările pentru Dolj și Caraș-Severin menționate mai sus expiraseră, în timp ce alertele pentru Sibiu, Botoșani, Iași și Vaslui se aflau încă în intervalul de valabilitate.