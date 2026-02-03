Tarifele mai mici la gaze pot reduce costul căldurii. Furnizorii trebuie să prezinte calculele până pe 5 februarie

„Majoritatea furnizorilor de energie termică asigură gaze naturale având la preț reglementat”, a declarat Constantin Borosan.

În prezent, locuitorii capitalei achită 2.510 lei pentru o gigacalorie, iar consumatorii din nordul țării plătesc 2.126 de lei pentru o gigacalorie. Ultima modificare a tarifelor la energia termică a fost operată la începutul lunii ianuarie 2025, când prețul pentru consumatorii din Chișinău a crescut cu aproximativ 700 de lei, iar la Bălți cu puțin peste 300 de lei. Ajustarea a fost determinată de majorarea cu 27% a tarifului la gazele naturale, aplicată la sfârșitul anului 2024.

Tot astăzi, ANRE a decis micșorarea tarifelor la gazele naturale, astfel încât populația va plăti 14,42 lei pentru un metru cub de gaze, imediat ce noile prețuri reglementate, aprobate de Agenție în ședința din 3 februarie, vor fi publicate în Monitorul Oficial. Reducerea depășește 2 lei pentru un metru cub comparativ cu tariful actual.

Tariful aprobat pentru consumatorii casnici este de 13,35 lei pentru un metru cub de gaze, la care se adaugă Taxa pe Valoarea Adăugată (TVA) de 8%. Prețul include toate componentele reglementate: costul de procurare a gazelor naturale, care reprezintă 58% din tarif, serviciile de transport de 2,6%, distribuție 36%, cheltuielile de furnizare 2,6%, precum și o rată de rentabilitate reglementată de 0,6%.

Directorul ANRE, Constantin Borosan, a precizat că reglementatorul a putut aproba un tarif mai mic decât cel propus de furnizorul Energocom, în condițiile existenței unor devieri financiare pozitive în valoare de 360 de milioane de lei.

„Devierile financiare pozitive reflectă încasările în exces obținute de furnizor și sunt returnate consumatorilor prin aprobarea unui tarif mai mic”, a explicat Borosan.

Astfel, tariful aprobat pentru consumatorii casnici racordați la rețelele de presiune joasă este de 13,353 lei pentru 1.000 de metri cubi, față de 15,502 lei anul trecut. Cu TVA inclus, populația va plăti 14,42 lei pentru un metru cub de gaze, comparativ cu 16,74 lei în prezent.

Pentru alte categorii de consumatori, fără TVA, prețurile aprobate sunt de 8,365 lei pentru 1.000 de metri cubi pentru gazele livrate prin rețelele de înaltă presiune, cu 2,855 lei mai puțin decât prețul actual, și de 9,533 lei pentru 1.000 de metri cubi pentru gazele livrate prin rețelele de medie presiune, ceea ce reprezintă o reducere de 2,734 lei.

Noile tarife sunt aprobate pentru o perioadă de un an. Potrivit estimărilor ANRE, prețul mediu anual de procurare a gazelor naturale pentru anul 2026 va fi de aproximativ 404 euro pentru 1.000 de metri cubi, echivalentul a circa 38 euro/MWh, ceea ce reprezintă o scădere de aproape 17% față de anul precedent.