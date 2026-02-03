ANRE reduce tariful la gaze. Ce schimbări îi așteaptă pe consumatori

Republica Moldova. Consumatorii casnici din Republica Moldova vor plăti mai puțin pentru gazele naturale, după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat, în ședința din 3 februarie, noile prețuri reglementate pentru furnizarea resursei energetice.

Tariful final pentru populație va constitui 14,42 lei pentru un metru cub de gaze naturale, cu TVA inclus, și va intra în vigoare imediat după publicarea deciziei în Monitorul Oficial. Reducerea reprezintă o scădere de aproximativ 2,15 lei față de tariful actual achitat de consumatori.

Potrivit hotărârii ANRE, tariful reglementat pentru consumatorii casnici este stabilit la 13,35 lei pentru un metru cub de gaze naturale, fără TVA. După aplicarea cotei reduse de TVA de 8%, prețul final ajunge la 14,42 lei pentru un metru cub.

Noul tarif include toate componentele reglementate ale lanțului de furnizare. Cea mai mare pondere o are costul de procurare a gazelor naturale, care reprezintă aproximativ 58% din tarif. Serviciile de distribuție constituie circa 36% din prețul final, în timp ce transportul gazelor reprezintă aproximativ 2,6%. Alte 2,6% sunt atribuite cheltuielilor de furnizare, iar rata de rentabilitate reglementată constituie 0,6% din tarif.

Directorul ANRE, Constantin Borosan, a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că autoritatea de reglementare a reușit să aprobe un tarif mai mic decât cel solicitat de furnizorul Energocom datorită existenței unor devieri financiare pozitive estimate la circa 360 de milioane de lei.

Aceste devieri financiare reflectă încasările în exces obținute anterior de furnizor, care, conform mecanismelor de reglementare, trebuie restituite consumatorilor prin ajustarea tarifelor.

„Prețul reglementat mediu pentru anul 2026 ar fi rezultat de 14,127 lei pentru 1.000 de metri cubi. Însă, fiindcă a fost acumulată o deviere financiară pozitivă, de circa 360 de milioane de lei, a fost posibilă reducerea venitului reglementat al furnizorului, respectiv reducerea prețului reglementat la furnizarea gazelor naturale la 13,353 lei pentru 1.000 de metri cubi, fără TVA, presiune joasă”, a explicat Constantin Borosan.

În consecință, tariful pentru consumatorii casnici racordați la rețelele de presiune joasă a fost stabilit la 13,353 lei pentru 1.000 de metri cubi, față de 15,502 lei în anul precedent. Cu TVA inclus, populația va achita 14,42 lei pentru un metru cub, comparativ cu 16,74 lei în prezent.

ANRE a aprobat reduceri și pentru alte categorii de consumatori. Astfel, fără TVA, tariful pentru gazele naturale livrate prin rețelele de înaltă presiune este stabilit la 8,365 lei pentru 1.000 de metri cubi, ceea ce reprezintă o scădere de 2,855 lei față de prețul în vigoare. Pentru rețelele de medie presiune, tariful a fost fixat la 9,533 lei pentru 1.000 de metri cubi, cu 2,734 lei mai puțin decât anterior.

Noile tarife vor fi aplicate pentru o perioadă de un an, conform deciziei autorității de reglementare.

Potrivit estimărilor ANRE, prețul mediu anual de procurare a gazelor naturale pentru anul 2026 este prognozat la aproximativ 404 euro pentru 1.000 de metri cubi, echivalentul a circa 38 euro/MWh. Această valoare reprezintă o reducere de aproape 17% comparativ cu anul precedent, ceea ce a contribuit la ajustarea tarifelor pentru consumatori.