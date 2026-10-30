George Simion, tată pentru a doua oară

George Simion și soția sa, Ilinca, se pregătesc pentru venirea pe lume a celui de-al doilea copil. De această dată, familia va avea o fetiță, vestea fiind făcută publică chiar de viitoarea mamă, care se află în ultima parte a sarcinii.

Ilinca Simion a dezvăluit sexul bebelușului printr-o fotografie publicată pe Instagram, la secțiunea InstaStory. Imaginea surprinde mai multe hăinuțe pregătite pentru nou-născut, alături de mesajul: „Abia te aștept!”.

Soția liderului AUR este însărcinată în 34 de săptămâni. Deși sarcina fusese anunțată încă din timpul verii, cei doi au ales să păstreze până acum discreția în privința sexului copilului.

Cei doi au deja un băiețel, care s-a născut în urmă cu aproximativ doi ani. George Simion și Ilinca s-au căsătorit pe 27 august 2022, în comuna Măciuca, județul Vâlcea, la o ceremonie cu tematică tradițională, la care au participat mii de persoane.

Relația lor a fost ținută departe de atenția publică până în perioada premergătoare nunții, eveniment care a atras atunci un interes considerabil.

Vestea privind venirea pe lume a celui de-al doilea copil vine într-o perioadă în care Ilinca Simion susține că ea și apropiații săi se confruntă cu acte repetate de hărțuire.

Soția liderului AUR afirmă că persoane necunoscute îi contactează familia în timpul nopții, sună la interfon și trimit oameni la locuința părinților și a socrilor. De asemenea, aceasta susține că ar fi fost trimiși inclusiv jurnaliști pentru a o urmări în apropierea blocului.

Ilinca Simion a făcut public un mesaj în care a cerut ca astfel de acțiuni să înceteze, spunând că situația îi afectează inclusiv siguranța atunci când iese din locuință împreună cu primul copil.

„ÎNCETAȚI! Măcar în al 12-lea ceas! Nu-mi mai sunați la interfon la 2 noaptea! Nu-mi mai sunați părinții și socrii! Nu-mi mai trimiteți oameni la ușă sub pretextul donațiilor pentru biserici! Și nu-mi mai trimiteți „jurnaliști” să pândească pe la bloc și nici să mâzgălească cu stenciluri făcute la comanda politică!

Am ajuns să trebuiască să fiu atentă până și când ies din bloc cu copilul, nu cumva să mă trezesc cu cineva care mă așteaptă sau mă urmărește. Sunt însărcinată în 34 de săptămâni și nu doresc niciunei femei să treacă prin așa ceva. Opriți-vă, bolnavilor! Lăsați-mi familia în pace!”, a transmis Ilinca Simion.