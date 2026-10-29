George Simion susține că ar fi fost pregătită o provocare în fața Arestului Central din București, unde susținătorii lui Călin Georgescu organizează manifestații după arestarea fostului candidat prezidențial. Președintele AUR afirmă că ar fi aflat despre un presupus plan care implica producerea unor violențe și simularea unei tentative de pătrundere în sediul arestului.

Într-un videoclip publicat joi seară pe rețelele sociale, liderul AUR a explicat de ce nu a participat personal la protestele desfășurate în sprijinul lui Georgescu.

Liderul AUR a declarat că informațiile primite de partid indicau posibilitatea organizării unor acțiuni violente în timpul manifestațiilor. Potrivit acestuia, anumite persoane ar fi urmat să arunce cu pietre și să simuleze o tentativă de intrare în Arestul Central, pentru a crea impresia că se încearcă eliberarea forțată a lui Călin Georgescu.

Președintele AUR consideră că presupusele incidente ar fi putut fi puse pe seama sa, dacă ar fi fost prezent la manifestație.

„Atât de proști ne cred, tocmai ca să, prin prezența mea acolo, să spună: Simion a organizat totul. Ia uite, violentul Simion”, a adăugat președintele AUR.

Afirmațiile privind existența unui asemenea plan reprezintă acuzații formulate de George Simion, fără ca în informațiile prezentate să existe o confirmare independentă a presupusei înscenări.

George Simion a afirmat că membrii AUR au participat constant la manifestațiile organizate pentru susținerea lui Călin Georgescu, inclusiv la cele desfășurate în fața instanțelor.Acesta susține că printre persoanele prezente la Curtea de Apel București s-au aflat numeroși membri ai partidului, inclusiv susținători veniți din alte județe. Președintele AUR a anunțat că va participa și el la una dintre manifestații, însă nu intenționează să comunice public data sau ora la care se va prezenta.

„Permanent au fost membri AUR acolo. O să merg și eu pentru a da un exemplu. Nu o să anunț pe nimeni când merg, cum merg și o să merg cu 50 de oameni”, a declarat Simion.

Liderul formațiunii a susținut că există și încercări de descurajare a membrilor AUR care participă la proteste. În opinia sa, criticile privind implicarea partidului urmăresc să provoace neînțelegeri între membrii formațiunii și persoanele care îl susțin pe Călin Georgescu.

George Simion a anunțat și intenția partidului de a contribui la pregătirea unei manifestații cu un număr mare de participanți. Potrivit liderului AUR, inițiativa a apărut după un apel primit din partea unor români aflați la Roma.

„Vom implica oameni de la noi și ne vom implica cu toată forța noastră pentru a organiza un mare protest pe care nu dorim să-l politizăm”, a afirmat președintele AUR.

Simion a declarat că manifestația nu ar trebui organizată exclusiv sub sigla AUR, întrucât obiectivul ar fi participarea tuturor grupurilor care solicită eliberarea fostului candidat prezidențial. Acesta consideră că mobilizarea comună a mai multor organizații și grupuri de susținători ar putea aduce la protest un număr considerabil de persoane.

„Doar AUR nu este suficient. Nu avem de unde scoate din buzunar, dintr-un joben magic, 50.000 de oameni, dar oamenii care se mobilizează cu toții în aceeași zi, la aceeași oră pot fi sute de mii”, a spus acesta.

Liderul AUR nu a comunicat deocamdată o dată sau un loc pentru organizarea manifestației.

În mesajul său video, președintele AUR a făcut referire și la protestele organizate anterior de crescătorii de animale.

Simion susține că unele persoane care au participat la acele manifestații ar fi fost ridicate de procurori în cursul dimineții și întrebate despre o eventuală implicare a sa în organizarea protestelor.

Potrivit liderului AUR, anchetatorii ar fi încercat să stabilească dacă participanții au fost chemați de el sau dacă mesajele sale i-ar fi determinat să comită acte de violență.

„Pe toți i-au întrebat același lucru: Dar ați venit la invitația lui George Simion? Dar v-ați simțit incitați să comiteți acte de violență prin invitația lui George Simion?”, a afirmat acesta.

George Simion a vorbit și despre deplasările sale în străinătate, pe care le-a prezentat drept parte a eforturilor de a aduce situația fostului candidat prezidențial în atenția unor oficiali internaționali. Președintele AUR a afirmat că urmărește să discute despre cazul Georgescu cu lideri politici și reprezentanți diplomatici.

„Eu alerg din aeroport în aeroport, nu că-mi place să mă plimb, nu că-mi place să fac turism, ci pentru a duce la urechea tuturor liderilor mondiali această problemă”, a spus Simion.

Acesta a declarat că formațiunea sa va continua să îi ofere sprijin fostului candidat prezidențial și familiei sale, inclusiv Cristelei Georgescu.

„Nu ne vom dezice de Călin Georgescu și îi vom fi alături”, a transmis acesta.

Declarațiile lui George Simion au fost făcute la o zi după ce Curtea de Apel București a decis prelungirea arestului preventiv în cazul lui Călin Georgescu. Miercuri, 28 octombrie, instanța a admis contestația procurorilor DIICOT și a stabilit menținerea măsurii preventive pentru încă 30 de zile, până la 27 noiembrie 2026. Decizia este definitivă.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale se află în arest din 29 septembrie, într-un dosar de înșelăciune în care prejudiciul reclamat este estimat la aproximativ 1,1 milioane de euro.

De la arestarea acestuia, susținătorii săi au organizat mai multe manifestații în fața Arestului Central din București.