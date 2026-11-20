Andrew Tate este acuzat de viol de Lauren Southern, o fostă influenceriță canadiană cunoscută pentru opiniile sale de extremă dreapta. Aceasta susține că ar fi fost agresată sexual de fostul kickboxer în România, în 2018, după ce ar fi fost dusă într-un club și ar fi început să se simtă rău. Mărturiile sale apar în documentarul „Andrew Tate: Toxic Empire”, o producție în patru episoade care urmărește ascensiunea controversată a fraților Tate și acuzațiile formulate împotriva lor, potrivit Variety.

Fosta influenceriță spune că l-a cunoscut pe Andrew Tate în 2018, după ce Tommy Robinson, un activist britanic de extremă dreapta, le-ar fi propus fraților Tate să finanțeze un proiect media. Southern și echipa sa au călătorit atunci în România pentru a discuta despre această posibilitate.

Potrivit relatării sale, prima întâlnire cu Tate a avut loc la reședința acestuia. Southern spune că omul de afaceri i s-a părut inițial un „tip fermecător”, însă întâlnirea nu a decurs așa cum se aștepta.

Ulterior, echipa s-a întors la hotel. fosta influenceriță afirmă că a primit un mesaj prin care i se transmitea că finanțarea proiectului ar fi posibilă dacă ea revenea la complex pentru o nouă întâlnire.

Southern povestește că a acceptat invitația de a merge într-un club, unde a băut un shot. La scurt timp, spune că a început să se simtă extrem de amețită, deși consumase doar două băuturi.

Ea afirmă că următoarea amintire este legată de momentul în care a fost dusă în brațe într-o cameră de hotel. Potrivit mărturiei sale, Andrew Tate ar fi încercat să o sărute și să îi scoată hainele. Southern susține că l-a refuzat, însă acesta nu s-ar fi oprit.

„Dar el nu m-a ascultat şi, în schimb, a început să mă sugrume”, povestește fosta influenceriță în documentar.

Southern mai afirmă că, în dimineața următoare, Tate i-ar fi cerut să nu vorbească presei despre cele întâmplate. Potrivit relatării sale, acesta i-ar fi spus: „Nu spune presei că te-am violat”.

Fosta influenceriță a făcut publică această acuzație și în memoriile sale, publicate independent în 2025. Andrew Tate a respins acuzațiile și a susținut că întâlnirea lor a fost consensuală.

Producția „Andrew Tate: Toxic Empire” analizează și modul în care frații Tate și-au construit afacerile, inclusiv operațiunile de videochat. Documentarul include mărturii ale unor foști colaboratori și tineri care au plătit sume importante pentru a primi sfaturi de la Andrew Tate.

Într-un fragment prezentat în producție, acesta vorbește despre modul în care își organiza afacerea și despre banii obținuți de la femeile care lucrau pentru el.

Documentarul are patru episoade și va avea premiera pe 25 noiembrie, pe Investigation Discovery și HBO Max.

Andrew și Tristan Tate se află în detenție în Statele Unite, unde contestă extrădarea în Marea Britanie. Cei doi sunt acuzați de infracțiuni grave, printre care viol și trafic de persoane în scopul exploatării sexuale. Frații resping acuzațiile.

În România, Andrew Tate a fost trimis în judecată într-un dosar separat, alături de fratele său, pentru acuzații care includ traficul de minori și spălarea banilor.