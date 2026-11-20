Apar noi detalii din ancheta care îl vizează pe Emil Gânj, bărbatul căutat pentru uciderea fostei iubite în județul Mureș. Doi frați din județul Cluj au fost trimiși în judecată, fiind acuzați că i-au oferit adăpost, hrană și transport pentru a evita să fie prins de poliție. Unul dintre ei ar fi avut 239 de convorbiri telefonice cu fugarul, potrivit informațiilor din rechizitoriu.

Cei doi bărbați l-ar fi ajutat pe Emil Gânj să se ascundă de autorități. Aceștia i-ar fi pus la dispoziție două locuințe izolate și i-ar fi asigurat hrana și mijloacele de transport, potrivit anchetatorilor.

Procurorii susțin că frații știau că acesta era căutat de poliție.

Unul dintre bărbați, în vârstă de 47 de ani, este acuzat că l-ar fi găzduit într-o casă aflată în apropierea satului Oaș, din județul Cluj. Acest lucru s-ar fi întâmplat în perioada aprilie 2024 - februarie 2025.

Celălalt frate l-ar fi primit pe fugar într-o locuință izolată de la marginea satului Poiana Frății. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi stat acolo aproximativ două luni.

Anchetatorii au descoperit că unul dintre cei doi bărbați ar fi vorbit la telefon cu Emil Gânj de 239 de ori. Numărul convorbirilor este unul dintre elementele menționate în dosarul în care frații sunt acuzați că l-au sprijinit pe fugar.

Cei doi nu și-au recunoscut faptele. Aceștia au fost trimiși în judecată pentru favorizarea făptuitorului.

Judecătoria Turda urmează să pronunțe o primă decizie în acest dosar pe 14 ianuarie 2027.

Emil Gânj este căutat de autorități din iulie 2025. Acesta este acuzat că și-a ucis fosta iubită în localitatea Miheșu de Câmpie, din județul Mureș.

După comiterea faptei, bărbatul ar fi incendiat locuința în care se afla victima. De atunci, autoritățile încearcă să îl găsească.