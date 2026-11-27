Portofelul digital RO Wallet va avea, la momentul lansării, un număr limitat de funcționalități, primele informații disponibile urmând să fie cele din cartea de identitate. Permisul de conducere, datele despre asigurările auto și posibilitatea efectuării unor plăți vor fi introduse ulterior, pe măsură ce aplicația va fi extinsă. Ministrul Digitalizării, Bogdan Dumitru, a oferit detalii despre planurile autorităților pentru noua platformă și despre digitalizarea serviciilor publice.

Aplicația este concepută ca un portofel digital prin intermediul căruia cetățenii vor putea accesa și prezenta documente oficiale direct de pe telefonul mobil. Utilizatorii vor putea selecta actul pe care doresc să îl prezinte, însă ministrul a explicat că platforma va avea funcții care depășesc simpla stocare a documentelor.

„RO Wallet-ul pentru mine, ca cetățean, va arăta ca o aplicație pe care o pornesc și acolo pot interacționa cu ea în diverse feluri. Preponderent o să selectez actul pe care vreau să-l arăt. Dar este evident că este un pic mai mult, este un ecosistem”, a explicat Bogdan Dumitru.

Oficialul a atras atenția că utilizatorii nu trebuie să se aștepte ca toate documentele să fie disponibile încă din prima zi.

„În ianuarie, la lansare, nu o să fie foarte multe documente în RO Wallet. Ar fi foarte bine ca până atunci să mai fie și altele, dar ce este sigur acum o să fie datele din buletin”, a afirmat ministrul.

Dezvoltarea aplicației va continua după lansare, iar autoritățile intenționează să introducă treptat documente și servicii suplimentare. Printre acestea se numără permisul de conducere, informațiile referitoare la asigurările auto și posibilitatea efectuării unor plăți prin intermediul acestui portofelul digital.

„Cu timpul o să mai apară permisul, cu siguranță alte lucruri din ecosistemul care ține de auto, mă refer probabil la asigurările auto, se vor putea face plăți”, a declarat Bogdan Dumitru.

Potrivit calendarului proiectului, RO Wallet ar urma să fie lansat pe 14 ianuarie 2027, pentru telefoanele cu Android și iOS. Înainte de lansarea oficială, pe 22 decembrie 2026, o versiune beta va fi pusă la dispoziția unui grup restrâns de utilizatori.

Accesul la RO Wallet va fi introdus etapizat. Primii utilizatori vor fi cetățenii care dețin cărți electronice de identitate, aceștia urmând să se poată înregistra de la distanță, prin citirea cipului documentului cu ajutorul tehnologiei NFC și introducerea codului PIN.

Persoanele care au încă buletine clasice vor trebui să aștepte o etapă ulterioară. Potrivit calendarului Ministerului Afacerilor Interne, înrolarea acestora este prevăzută pentru trimestrul al treilea din 2027 și va presupune verificarea identității în prezență fizică.

Printre funcționalitățile pregătite se numără și posibilitatea demonstrării vârstei fără prezentarea tuturor datelor personale de pe cartea de identitate. Astfel, o persoană va putea confirma că a împlinit 18 ani fără să dezvăluie informații precum adresa de domiciliu sau codul numeric personal.

Pe termen lung, în aplicație ar putea fi integrate și cardul de sănătate, diplomele de studii și alte documente oficiale. Din februarie 2027 ar urma să fie introduse progresiv noi funcții, inclusiv semnarea electronică a documentelor cu ajutorul unui certificat calificat.

Bogdan Dumitru a vorbit și despre utilizarea hârtiei în instituțiile publice, afirmând că imprimantele sunt încă folosite în ministerul pe care îl conduce, dar și în alte instituții guvernamentale.

Întrebat la Antena 3 dacă imprimantele au dispărut din minister, după ce afirmase că și-ar dori acest lucru, oficialul a spus că obiectivul său rămâne același: reducerea dependenței administrației de documentele tipărite.

„Mi-aș dori în continuare același lucru. Problema evident că nu mi-aș fi dorit să fie rezolvată în sensul să le încărcăm într-un camion și să plece, ci pur și simplu să nu mai fie nevoie de ele”, a declarat ministrul.

Acesta a explicat că imprimantele sunt doar un simptom al unei probleme mai ample, respectiv utilizarea pe scară largă a hârtiei atât în administrația publică, cât și în mediul privat.

„Mi-ar plăcea ca imprimantele, dacă nu dispar, să devină suport de flori sau ceva de genul ăsta”, a spus oficialul.

Ministrul a abordat și transformările pe care inteligența artificială le-ar putea aduce pe piața muncii în următorii ani. Întrebat cum ar putea arăta societatea peste un deceniu, în condițiile în care tehnologia ar putea prelua tot mai multe activități, Bogdan Dumitru a spus că este dificil de anticipat amploarea schimbărilor.

El consideră că adaptarea la noile tehnologii este importantă atât pentru instituțiile statului, cât și pentru cetățeni.

„Trebuie să fim atenți, atât ca stat, dar mai ales ca cetățean, ca individ. O respingere a acestui fenomen, fie că ne place sau nu, cred că ar fi în defavoarea noastră”, a afirmat ministrul.

În ceea ce privește oportunitățile profesionale, Bogdan Dumitru a indicat securitatea cibernetică drept unul dintre domeniile cu potențial ridicat, comparând situația actuală cu perioada de început a internetului comercial.

„Din perspectiva cybersecurity, acum este la fel de interesant ca în anii ’90-2000. Adică e aproape un Vest Sălbatic și atunci există o grămadă de oportunități”, a declarat acesta.

Ministrul nu consideră că munca de birou va dispărea, ci că va trece printr-un proces de transformare, inclusiv prin utilizarea agenților de inteligență artificială. El a anticipat apariția unor noi profesii, însă a spus că este dificil de identificat de pe acum ce ocupații vor exista peste zece ani.

„Cred că vor apărea, de fapt sunt studii, foarte multe tipuri noi de slujbe. Nu vi le pot numi încă. Cine ar sta pe scaunul ăsta și ar spune cum arată lucrurile peste zece ani? (…) Entropia în sistem acum este fantastic de mare”, a conchis ministrul Digitalizării.