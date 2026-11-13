Compania OpenAI a anunțat vineri lansarea ChatGPT Wallet, o nouă funcționalitate integrată care le permite agenților săi de inteligență artificială, cunoscuți sub numele de „dots”, să facă achiziții online în numele utilizatorilor. Fiecare operațiune necesită însă aprobarea expresă a clientului înainte de finalizare, potrivit informațiilor publicate de CNBC.

Noul instrument financiar a fost creat în colaborare cu giganții din domeniul plăților American Express, Mastercard și Visa. În prima etapă, accesul la ChatGPT Wallet este restricționat doar pentru abonații ChatGPT Pro din Statele Unite care au împlinit vârsta de 18 ani.

Prin intermediul acestei opțiuni, utilizatorii care îndeplinesc condițiile de eligibilitate își pot salva datele cardului bancar o singură dată în sistem. Ulterior, aceștia pot cere asistentului AI să caute anumite produse și să pregătească comanda. Orice plată trebuie validată printr-o verificare suplimentară de securitate, iar posesorii cardurilor își păstrează toate beneficiile, punctele de recompensă și garanțiile oferite de băncile emitente.

Reprezentanții OpenAI dau asigurări că agenții digitali nu au acces direct la informațiile reale ale cardului bancar. În locul acestora, procesatorii de plăți emit pentru fiecare comandă un identificator digital unic, numit „payment token”. Acest cod temporar conține date valabile strict pentru achiziția respectivă, având un număr, un cod de securitate și o dată de expirare dedicate unei singure tranzacții.

”Obiectivul nostru este să ne concentrăm asupra comercianţilor şi partenerilor din reţelele de plăţi şi să construim o bază solidă, sigură şi uşor de utilizat”, a declarat pentru CNBC Chaya Nayak, responsabilă pentru produsele de monetizare şi plăţi din cadrul OpenAI.

Introducerea ChatGPT Wallet vine pe fondul unei cereri tot mai mari pentru agenți AI capabili să gestioneze activități zilnice, de la organizarea agendei până la rezervarea vacanțelor. OpenAI a dezvăluit agenții „dots” la finalul lunii septembrie, în cadrul conferinței anuale dedicate dezvoltatorilor, imediat după ce aplicația rivală Muse, lansată de Meta, a urcat rapid în topul descărcărilor din App Store.

Deși noul portofel digital ar putea reprezenta pe termen lung o linie importantă de venituri pentru OpenAI, compania a subliniat că, momentan, nu va aplica niciun comision pentru tranzacțiile intermediate. Scopul imediat este consolidarea parteneriatelor cu magazinele online și transformarea ChatGPT într-un punct central pentru căutarea și achiziționarea de bunuri.

Nu este prima tentativă a companiei de a intra pe piața de e-commerce. În toamna anului trecut, OpenAI a testat opțiunea „Instant Checkout”, la care a renunțat ulterior în varianta sa inițială, iar în martie 2026 a lansat o interfață actualizată, concepută pentru a facilita găsirea și compararea ofertelor.

”Considerăm că acesta este următorul pas. Dacă cineva găseşte un produs pe care îşi doreşte cu adevărat să îl cumpere, vrem să îl putem ajuta să finalizeze achiziţia”, a explicat Nayak.

Decizia de a limita inițial accesul la acest serviciu a fost luată intenționat, pentru a testa stabilitatea platformei înainte de o extindere la scară largă. Luke Gebb, vicepreședinte executiv și responsabil global pentru inovație la American Express, a punctat că acest mod de lucru permite verificarea tehnologiei într-un cadru sigur și controlat.

La finalul trimestrului al treilea, OpenAI raporta peste 1,2 miliarde de utilizatori activi săptămânal pentru ChatGPT și aproape 100 de milioane de abonați plătitori. Conform oficialului American Express, această comunitate uriașă va permite o extindere rapidă a ChatGPT Wallet în momentul în care sistemul va fi considerat pe deplin matur.

Cu toate acestea, comerțul automatizat prin agenți AI întâmpină deja opoziție din partea unor jucători importanți din piață. Compania aeriană United Airlines a anunțat miercuri că va restricționa accesul agenților AI la platformele sale de rezervări, o măsură similară fiind aplicată și de Amazon, care blochează achizițiile efectuate de astfel de sisteme pe site-ul său.

OpenAI admite că acest tip de comerț digital este abia la început și a pus la dispoziția magazinelor online o serie de ghiduri și instrumente tehnice pentru a facilita interacțiunea cu agenții AI, încercând totodată să elimine barierele tehnice existente pe site-urile comerciale.

”Va fi nevoie de timp pentru ca întregul ecosistem să dezvolte infrastructura potrivită, astfel încât experienţa să devină cu adevărat simplă şi eficientă pe toate site-urile”, a declarat Nayak, subliniind că, în această etapă, OpenAI se concentrează în special pe colaborarea cu reţelele de plăţi şi comercianţii.