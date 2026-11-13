Asistenții personali bazați pe AI încep să facă achiziții în numele utilizatorilor, deschizând un nou front de competiție în industria plăților, potrivit WSJ.

În timp ce Stripe încearcă să devină un actor central în comerțul prin agenți AI, unele bănci, printre care JPMorgan Chase, privesc cu scepticism această evoluție și limitează accesul roboților la cardurile clienților.

Muse, Instinct și alți asistenți AI dezvoltați de Meta au primit recent posibilitatea de a cumpăra produse în numele titularilor de carduri, cu acordul acestora.

Tehnologia ar putea schimba modul în care oamenii fac cumpărături, eliminând necesitatea ca utilizatorul să inițieze fiecare comandă sau să apese butonul de cumpărare. Deocamdată, volumul tranzacțiilor realizate astfel este redus, însă reprezentanții industriei estimează că acesta ar putea crește semnificativ.

Extinderea comerțului prin agenți ridică însă probleme legate de fraudă, retururi și răspunderea juridică. Băncile se tem că pierd controlul asupra tranzacțiilor dacă permit roboților să utilizeze direct datele cardurilor clienților.

Stripe susține această direcție și încearcă să-și consolideze poziția prin portofelul digital Link, care are peste 300 de milioane de utilizatori. Platforma folosește tokenuri furnizate de Visa și Mastercard, care ascund numărul real al cardului și pot include informații despre produsele pe care utilizatorul dorește să le cumpere, limitele de cheltuieli și nivelul de încredere acordat agentului AI.

JPMorgan Chase, cel mai mare emitent de carduri de credit din SUA după volumul achizițiilor, este însă printre instituțiile mai reticente. Banca a blocat agenții care încearcă să facă plăți folosind informațiile cardurilor furnizate direct de clienți și a întârziat adoptarea unor soluții bazate pe tokenuri agentice.

Stripe a dezvoltat și o alternativă pentru situațiile în care agenții nu pot utiliza aceste tokenuri: carduri virtuale de unică folosință, emise pentru valoarea exactă a cumpărăturii. Ulterior, suma este retrasă de pe cardul real al clientului.

Sistemul provoacă însă nemulțumiri în rândul comercianților, deoarece cardurile virtuale pot genera comisioane mai mari, fiind clasificate drept carduri comerciale. În plus, acestea complică procesarea retururilor și reduc vizibilitatea magazinelor asupra comportamentului clienților.

Alte riscuri sunt deja semnalate. Unii directori din industria plăților spun că au observat fraude în care agenții AI cumpără produse de pe site-uri false, care nu livrează comenzile. Există și temeri privind folosirea automatizată a programelor de puncte și recompense ale cardurilor premium.

Companiile adoptă strategii diferite. United Airlines a anunțat că va împiedica asistenții AI să acceseze sistemele sale pentru rezervări, iar Amazon a blocat în septembrie achizițiile realizate de Muse. Walmart, în schimb, le permite clienților să autorizeze agenți și să distingă comenzile acestora de cele obișnuite.

Între timp, Departamentul Trezoreriei analizează cadrul privind plățile prin AI, iar Oficiul Controlorului Monedei a introdus pentru examinatorii bancari un set de criterii de evaluare a utilizării inteligenței artificiale. Documentul identifică agenții de plată autonomi drept o categorie cu cel mai ridicat nivel de risc.