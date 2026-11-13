Economie

Roboții AI încep să facă plăți cu cardul. Unele bănci se grăbesc să se adapteze, altele pun obstacole

Roboții AI încep să facă plăți cu cardul. Unele bănci se grăbesc să se adapteze, altele pun obstacole
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Asistenții personali bazați pe AI încep să facă achiziții în numele utilizatorilor, deschizând un nou front de competiție în industria plăților, potrivit WSJ.

Unele bănci încearcă să se adapteze la plățile cu cardul făcute de AI

În timp ce Stripe încearcă să devină un actor central în comerțul prin agenți AI, unele bănci, printre care JPMorgan Chase, privesc cu scepticism această evoluție și limitează accesul roboților la cardurile clienților.

Muse, Instinct și alți asistenți AI dezvoltați de Meta au primit recent posibilitatea de a cumpăra produse în numele titularilor de carduri, cu acordul acestora.

Tehnologia ar putea schimba modul în care oamenii fac cumpărături, eliminând necesitatea ca utilizatorul să inițieze fiecare comandă sau să apese butonul de cumpărare. Deocamdată, volumul tranzacțiilor realizate astfel este redus, însă reprezentanții industriei estimează că acesta ar putea crește semnificativ.

Biletele STB s-ar putea scumpi de la 3 la 5 lei. Se pregătesc schimbări și pentru pensionari
Biletele STB s-ar putea scumpi de la 3 la 5 lei. Se pregătesc schimbări și pentru pensionari
Schimb de focuri între bandiți și polițiști pe străzile Bucureștiului... de altădată. Al cui personaj l-au inspirat pistolarii, Sergiu Nicolaescu sau Ilarion Ciobanu?
Schimb de focuri între bandiți și polițiști pe străzile Bucureștiului... de altădată. Al cui personaj l-au inspirat pistolarii, Sergiu Nicolaescu sau Ilarion Ciobanu?

Extinderea comerțului prin agenți ridică însă probleme legate de fraudă, retururi și răspunderea juridică. Băncile se tem că pierd controlul asupra tranzacțiilor dacă permit roboților să utilizeze direct datele cardurilor clienților.

JPMorgan Chase este reticentă

Stripe susține această direcție și încearcă să-și consolideze poziția prin portofelul digital Link, care are peste 300 de milioane de utilizatori. Platforma folosește tokenuri furnizate de Visa și Mastercard, care ascund numărul real al cardului și pot include informații despre produsele pe care utilizatorul dorește să le cumpere, limitele de cheltuieli și nivelul de încredere acordat agentului AI.

JPMorgan Chase, cel mai mare emitent de carduri de credit din SUA după volumul achizițiilor, este însă printre instituțiile mai reticente. Banca a blocat agenții care încearcă să facă plăți folosind informațiile cardurilor furnizate direct de clienți și a întârziat adoptarea unor soluții bazate pe tokenuri agentice.

sursa: arhivă EVZ

Stripe a dezvoltat și o alternativă pentru situațiile în care agenții nu pot utiliza aceste tokenuri: carduri virtuale de unică folosință, emise pentru valoarea exactă a cumpărăturii. Ulterior, suma este retrasă de pe cardul real al clientului.

Sistemul provoacă însă nemulțumiri în rândul comercianților, deoarece cardurile virtuale pot genera comisioane mai mari, fiind clasificate drept carduri comerciale. În plus, acestea complică procesarea retururilor și reduc vizibilitatea magazinelor asupra comportamentului clienților.

Ce urmează pentru plățile cu cardul

Alte riscuri sunt deja semnalate. Unii directori din industria plăților spun că au observat fraude în care agenții AI cumpără produse de pe site-uri false, care nu livrează comenzile. Există și temeri privind folosirea automatizată a programelor de puncte și recompense ale cardurilor premium.

Companiile adoptă strategii diferite. United Airlines a anunțat că va împiedica asistenții AI să acceseze sistemele sale pentru rezervări, iar Amazon a blocat în septembrie achizițiile realizate de Muse. Walmart, în schimb, le permite clienților să autorizeze agenți și să distingă comenzile acestora de cele obișnuite.

Între timp, Departamentul Trezoreriei analizează cadrul privind plățile prin AI, iar Oficiul Controlorului Monedei a introdus pentru examinatorii bancari un set de criterii de evaluare a utilizării inteligenței artificiale. Documentul identifică agenții de plată autonomi drept o categorie cu cel mai ridicat nivel de risc.

Stiri calde

13:11 - Un studiu din 1960 indica data de 13 noiembrie 2026 drept „sfârșitul lumii”. Ce au calculat cercetătorii
12:59 - Roboții AI încep să facă plăți cu cardul. Unele bănci se grăbesc să se adapteze, altele pun obstacole
12:47 - Bucureștiul se încălzește mai repede. Insula de căldură schimbă viitorul orașului
12:40 - Alexandru Nazare cere ministerelor să își justifice cheltuielile
12:33 - Pfizer renunță la Premarin în Canada. Tratamentul pentru menopauză va dispărea treptat de pe piață
12:25 - Reguli stricte pentru suporteri la România - Polonia. Cum se face accesul pe stadion
12:13 - SkyDefender, noul scut antiaerian bazat pe inteligență artificială. Cum ar putea proteja România de drone
12:03 - Mobilizarea rezerviștilor și reguli noi pentru cetățeni. Republica Moldova își pregătește legislația pentru situații ...

HAI România!

Înțelegere Rusia–SUA pentru Ucraina peste capul Europei

Înțelegere Rusia–SUA pentru Ucraina peste capul Europei

Presa românească, între clickbait, influenceri și inteligență artificială. De ce a dispărut jurnalismul de opinie

Presa românească, între clickbait, influenceri și inteligență artificială. De ce a dispărut jurnalismul de opinie

Cifrele care pot schimba administrația României. 2,6 milioane de persoane nu mai locuiesc în țară

Cifrele care pot schimba administrația României. 2,6 milioane de persoane nu mai locuiesc în țară

Proiecte speciale