Economie

Plăți și transferuri de bani direct pe WhatsApp. Meta testează noi funcții

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Plăți și transferuri de bani direct pe WhatsApp. Meta testează noi funcțiiWhatsapp. Sursă foto: pixabay
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Din cuprinsul articolului

Meta lucrează la extinderea funcțiilor financiare disponibile în WhatsApp. Compania testează noi instrumente prin care utilizatorii ar putea efectua plăți și transferuri de bani fără să fie nevoiți să părăsească aplicația de mesagerie.

Utilizatorii de WhatsApp ar putea trimite bani din conversații. Detalii despre schimbările pregătite de companie

Noua funcție le-ar permite utilizatorilor să trimită și să primească bani direct din ferestrele de conversație. Sistemul ar putea fi folosit atât pentru transferuri între persoane, cât și pentru situații cotidiene, precum împărțirea notei de plată la restaurant.

WhatsApp ar putea integra și posibilitatea de a achita cumpărături la comercianți, ceea ce ar transforma aplicația într-un instrument cu utilizări financiare mai ample.

WhatsApp

WhatsApp / sursa foto: dreamstime.com

Tranzacțiile ar necesita o confirmare de securitate

Pentru autorizarea operațiunilor, utilizatorii ar putea avea la dispoziție mai multe metode de verificare. Printre acestea se numără autentificarea prin amprentă digitală, recunoașterea facială sau introducerea unui cod de identificare.

Măsurile urmăresc să împiedice efectuarea tranzacțiilor fără acordul titularului contului și să ofere un nivel suplimentar de protecție pentru operațiunile financiare realizate prin aplicație.

WhatsApp oferă deja plăți în anumite țări

Funcțiile de plată ale WhatsApp sunt deja disponibile pe anumite piețe, inclusiv în India și Brazilia. Accesul la serviciu diferă însă de la o țară la alta, în funcție de legislația locală, reglementările financiare și infrastructura bancară disponibilă.

Extinderea serviciilor financiare depinde astfel de condițiile existente în fiecare piață și de acordurile necesare cu instituțiile financiare.

Meta nu a anunțat lansarea globală

Deocamdată, Meta nu a comunicat un calendar pentru disponibilitatea globală a noilor opțiuni. Testarea funcțiilor reprezintă un pas suplimentar în strategia companiei de a transforma WhatsApp într-o platformă care oferă, pe lângă comunicare, și servicii financiare.

Dacă aceste instrumente vor fi extinse în mai multe regiuni, utilizatorii ar putea avea posibilitatea să efectueze o gamă mai largă de operațiuni financiare direct din conversațiile WhatsApp.

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