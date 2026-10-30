Armata ucraineană a reluat seria de atacuri aeriene care vizează rafinăriile de pe teritoriul Federației Ruse, conform informațiilor furnizate de oficialii de la Moscova și preluate de agenția dpa. Măsura vine după o scurtă perioadă de acțiuni militare reduse în acest sector energetic strategic, conform Reuters.

Viceprim-ministrul rus Aleksandr Novak a confirmat oficial reluarea acțiunilor militare ucrainene împotriva obiectivelor din industria de prelucrare a petrolului.

"Am avut o pauză pentru o vreme. Dar astăzi atacurile ... au fost reluate, iar facilităţile noastre funcţionează cu măsuri de protecţie," transmite agenţia de ştiri rusă RIA Novosti, citând declaraţia de vineri a viceprim-ministrului Aleksandr Novak.

Sursa citată precizează că operațiunile au vizat trei rafinării și un complex chimic de gaze. În urma acestor acțiuni, un singur obiectiv a înregistrat avarii ușoare, fără ca oficialul rus să ofere detalii tehnice suplimentare privind armamentul utilizat sau locațiile exacte ale tuturor țintelor.

În cursul zilei de vineri, pe canalele ucrainene de Telegram cu profil militar au apărut imagini care surprindeau incendii de proporții la complexul industrial din regiunea Samara, identificat ca fiind rafinăria Novokuibîșevsk.

În paralel, compania ucraineană din domeniul apărării Fire Point a făcut publică o hartă explicativă care indică folosirea dronelor de producție proprie, modelul FP-1, în executarea acestui atac. Deși inițial nu a existat o confirmare oficială directă din partea autorităților de la Kiev, presat de stat din Rusia a raportat că doi bărbați și-au pierdut viața în timpul intervențiilor destinate stingerii incendiilor și curățării zonei afectate.

Infrastructura energetică rusă a fost supusă repetat atacurilor cu drone pe parcursul conflictului declanșat în februarie 2022, Ucraina vizând obiective industriale situate adânc pe teritoriul rusesc pentru a reduce capacitatea logistică a adversarului.

Aceste acțiuni au generat însă reacții la nivel internațional. Washingtonul a solicitat în mod repetat Kievului să oprească atacurile asupra rafinăriilor rusești, din cauza riscului de a destabiliza piața internațională și de a provoca o creștere accelerată a prețurilor globale la combustibil. Ca urmare a acestor demersuri diplomatice, partea ucraineană sistase temporar loviturile asupra complexurilor petroliere timp de aproximativ două săptămâni înainte de reluarea operațiunilor de vineri.