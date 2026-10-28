Prețurile motorinei vor rămâne ridicate și în 2027, pe fondul unei piețe globale în care oferta va continua să fie limitată, a declarat comisarul european pentru energie și locuințe, Dan Jorgensen. Comisia Europeană a început discuțiile cu industria de rafinare pentru a identifica soluții de creștere a producției de combustibili în Uniunea Europeană și de reducere a dependenței de furnizorii externi, potrivit EFE.

„Așa cum a semnalat Agenția Internațională pentru Energie, ne așteptăm ca piața globală a motorinei să rămână ajustată în 2027, iar aceasta va menține prețurile ridicate”, a declarat Dan Jorgensen, în cadrul unei conferințe de presă.

Comisarul european a anticipat și o perioadă dificilă în lunile următoare, atât pentru populație, cât și pentru economie.

Dan Jorgensen și comisarul european pentru apărare și spațiu, Andrius Kubilius, au participat la prima rundă de discuții strategice cu reprezentanții industriei europene de rafinare. Întâlnirea a avut ca obiectiv identificarea unor măsuri pentru creșterea producției de combustibili, în special motorină și kerosen pentru aviație.

Potrivit lui Jorgensen, aproximativ un sfert dintre rafinăriile europene s-au închis în ultimele două decenii, iar capacitatea totală de rafinare a Uniunii Europene s-a redus cu circa 10%.

Comisia Europeană va analiza propunerile industriei privind creșterea producției în instalațiile care funcționează în prezent. O nouă întâlnire cu reprezentanții sectorului este programată la începutul anului viitor, pentru evaluarea progreselor.

Comisarul european pentru energie a afirmat că piețele energetice au demonstrat o rezistență importantă în ultimele luni, iar Uniunea Europeană și-a diversificat sursele de aprovizionare. Cu toate acestea, situația actuală evidențiază vulnerabilitățile blocului comunitar în domeniul energiei.

Jorgensen a precizat că reducerea prețurilor combustibililor reprezintă o prioritate imediată, pentru a diminua presiunea asupra cetățenilor și companiilor.

În același timp, Comisia Europeană urmărește ca măsurile adoptate să susțină industria de rafinare și pe termen lung, nu doar să răspundă dificultăților actuale. Bruxelles-ul consideră acest sector important atât pentru economie, cât și pentru securitatea Europei.

„Rafinarea este strategică: motorina și combustibilul pentru aviație sunt esențiale pentru mobilitate, pentru întreaga economie și apărare”, a declarat Jorgensen.

Pe termen lung, Comisia Europeană intenționează să susțină modernizarea rafinăriilor, astfel încât securitatea aprovizionării să fie compatibilă cu obiectivele climatice ale Uniunii Europene.

Dan Jorgensen a arătat că rafinăriile existente și noii actori din sector ar trebui să se orienteze către o producție mai mare de biocombustibili și combustibili sintetici. În opinia sa, combustibilii lichizi regenerabili au compensat deja parțial reducerea capacității de rafinare tradițională, iar potențialul lor de dezvoltare rămâne considerabil.

Comisarul european pentru apărare și spațiu, Andrius Kubilius, a evidențiat legătura dintre securitatea energetică și capacitatea militară. El a subliniat că aprovizionarea cu combustibili este indispensabilă pentru logistica armatelor.

„Apărarea fără combustibil este imposibilă”, a declarat Kubilius, care a parafrazat o afirmație atribuită generalului american John J. Pershing, comandantul trupelor americane din Europa în timpul Primului Război Mondial: „Bătăliile se câștigă cu infanteria, războaiele se câștigă cu logistica”.