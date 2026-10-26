Motorina s-ar putea scumpi. Măsura pregătită de Ministerul Finanțelor

Motorina s-ar putea scumpi. Ministerul Finanțelor și Ministerul Energiei au publicat luni, 26 octombrie, un proiect de hotărâre care prevede prelungirea măsurilor de limitare a prețurilor la carburanți până la 31 ianuarie 2027. Potrivit estimărilor autorităților, eliminarea reducerii accizei ar putea duce la scumpirea motorinei cu aproximativ 0,85 lei pe litru. Documentul trebuie aprobat de Guvern înainte de sfârșitul lunii octombrie.

Ministerul Finanțelor a pus în transparență decizională proiectul elaborat împreună cu Ministerul Energiei, prin care se propune menținerea măsurilor destinate protejării populației și economiei de creșterea prețurilor la carburanți. Documentul prevede prelungirea situației de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere pentru intervalul 1 noiembrie 2026 – 31 ianuarie 2027.

Proiectul celor două ministere prevede păstrarea tuturor măsurilor aplicate în prezent pentru limitarea costurilor la carburanți.

Printre acestea se numără reducerea temporară a accizei la motorina standard și plafonarea adaosului comercial practicat la vânzarea carburanților.

De asemenea, ar urma să fie menținute mecanismele de monitorizare a exporturilor și a livrărilor intracomunitare, alături de celelalte prevederi introduse prin Legea nr. 162/2026.

Măsurile ar continua să se aplice până la 31 ianuarie 2027, dacă proiectul va primi aprobarea Guvernului.

Ministerul Finanțelor a calculat impactul pe care l-ar avea eliminarea reducerii accizei asupra prețurilor de la pompă. Conform estimărilor instituției, în condițiile actuale ale pieței, motorina s-ar putea scumpi cu aproximativ 0,85 lei pentru fiecare litru.

Astfel, prețul mediu ar putea urca de la aproximativ 10,90 lei pe litru la 11,75 lei pe litru, dacă ceilalți factori care influențează prețurile rămân neschimbați. Pentru un șofer care alimentează 50 de litri de motorină, diferența ar însemna o cheltuială suplimentară de aproximativ 42 de lei la un singur plin.

Ministerul Finanțelor a transmis că prelungirea măsurilor urmărește limitarea efectelor scumpirii carburanților atât asupra populației, cât și asupra companiilor.

„Menținerea măsurilor contribuie la limitarea presiunilor inflaționiste și la protejarea puterii de cumpărare a populației, în special în sezonul rece, precum și la reducerea impactului costurilor de transport asupra prețurilor bunurilor și serviciilor. Totodată, proiectul sprijină mediul de afaceri, în special sectoarele transporturilor, agriculturii și logisticii, prin menținerea unor costuri mai reduse cu carburanții”, a transmis Ministerul Finanțelor.

Proiectul de hotărâre a fost publicat pe site-ul Ministerului Finanțelor și urmează să parcurgă etapele de avizare prevăzute de lege. După finalizarea procedurii, documentul va fi introdus pe agenda Guvernului pentru aprobare.

Pentru ca măsurile actuale să fie aplicate fără întrerupere și după 31 octombrie 2026, hotărârea trebuie adoptată și publicată înainte de această dată.

În cazul aprobării, reducerea temporară a accizei la motorina standard, limitarea adaosului comercial și celelalte măsuri prevăzute de legislație vor rămâne în vigoare până la 31 ianuarie 2027.