Petrolul ar putea depăși maximul din acest an. Estimări pentru 2027

Petrolul american ar putea înregistra o nouă creștere în perioada următoare. Prețul ar putea crește cu încă 20–25 de dolari pe baril, pe fondul continuării conflictului dintre Statele Unite și Iran. Estimarea a fost făcută marți, 13 octombrie, de investitorul Paul Tudor Jones, fondatorul Tudor Investment Corporation, într-o intervenție la CNBC. O asemenea evoluție ar putea împinge cotațiile peste recordul înregistrat în 2026 și ar putea afecta piețele bursiere.

În cazul în care prognoza lui Paul Tudor Jones se confirmă, cotația petrolului american ar putea ajunge între 112,50 și 117,50 de dolari pe baril. O asemenea creștere ar putea depăși maximul de închidere înregistrat în acest an, situat la puțin sub 113 dolari pe baril.

Investitorul american a afirmat că se așteaptă la menținerea presiunii asupra pieței petrolului, deoarece nu întrevede o soluționare rapidă a conflictului dintre Washington și Teheran. Potrivit acestuia, un acord înaintea alegerilor de la mijlocul mandatului din Statele Unite este puțin probabil. Jones consideră însă că președintele Donald Trump ar putea încerca să obțină o înțelegere după scrutinul din noiembrie.

Investitorul apreciază că actuala situație nu poate fi menținută pe termen lung.

Paul Tudor Jones a avertizat că o nouă creștere importantă a cotațiilor petrolului ar putea avea efecte asupra piețelor financiare. Potrivit acestuia, bursele ar reacționa „foarte negativ” dacă prețul barilului ar avansa cu încă 20–25 de dolari.

Scumpirea energiei poate majora cheltuielile companiilor și poate contribui la creșterea inflației, influențând astfel evoluția acțiunilor. Cu toate acestea, piața americană de capital a rezistat relativ bine în primele săptămâni ale conflictului dintre Statele Unite și Iran, început pe 28 februarie 2026.

Indicele S&P 500, care urmărește evoluția a aproximativ 500 dintre cele mai mari companii listate în Statele Unite, a înregistrat o scădere de puțin peste 7% față de nivelul anterior războiului.

Cel mai redus nivel din acea perioadă a fost atins la sfârșitul lunii martie, în condițiile în care petrolul se scumpise puternic.

Cotațiile petrolului american au crescut rapid în martie, după declanșarea conflictului cu Iranul, și au atins un maxim la începutul lunii aprilie. Ulterior, prețurile au început să scadă, ajungând sub 70 de dolari pe baril în luna iunie.

Tendința s-a inversat în iulie, când intensificarea conflictului din Orientul Mijlociu a determinat o nouă creștere a cotațiilor.

Un factor important a fost situația din Strâmtoarea Ormuz, rută maritimă prin care sunt transportate cantități importante de petrol din Golful Persic către piețele internaționale. Restricțiile asupra circulației navelor prin această zonă pot afecta aprovizionarea și pot pune presiune asupra prețurilor, inclusiv în Europa.

În septembrie, petrolul american s-a apropiat de 106 dolari pe baril, după care cotațiile au coborât ușor. La 13 octombrie, prețul se situa în jurul valorii de 92,50 de dolari pe baril.

Paul Tudor Jones a avertizat că piețele bursiere s-ar putea confrunta cu dificultăți și în 2027, nu doar din cauza prețurilor energiei.

Investitorul a atras atenția asupra planurilor unor mari companii din sectorul tehnologic de a se lista la bursă, printre acestea numărându-se OpenAI și Anthropic, cunoscute pentru dezvoltarea sistemelor de inteligență artificială.

Eventualele listări ar putea atrage capital important din partea investitorilor, care ar putea decide să vândă acțiuni deținute la alte companii pentru a cumpăra titluri ale noilor societăți. În acest scenariu, creșterea numărului de acțiuni disponibile pe piață ar putea exercita presiune asupra prețurilor.

Jones consideră că investitorii vor trebui să urmărească atât evoluția costurilor energiei, cât și efectele posibilelor listări din sectorul tehnologic asupra pieței de capital în 2027