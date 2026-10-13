Rata anuală a inflației a crescut la 6,6% în septembrie 2026, de la 6,2% în august, potrivit datelor publicate marți de Institutul Național de Statistică (INS). Comparativ cu luna august 2026, indicele prețurilor de consum a fost de 100,77%, iar inflația acumulată de la începutul anului a ajuns la 5,4%.

Conform INS, rata anuală a inflației în septembrie 2026, comparativ cu aceeași lună a anului trecut, a fost de 6,6%. În august 2026, indicatorul se situase la 6,2%, raportat la august 2025.

Indicele prețurilor de consum din septembrie 2026, comparativ cu luna precedentă, a fost de 100,77%, potrivit comunicatului instituției.

Rata inflației calculată pentru perioada septembrie 2026 – decembrie 2025 a fost de 5,4%, conform datelor publicate de INS.

În ceea ce privește evoluția medie a prețurilor de consum, modificarea înregistrată în ultimele 12 luni, din octombrie 2025 până în septembrie 2026, față de precedentele 12 luni, din octombrie 2024 până în septembrie 2025, a fost de 9,2%.