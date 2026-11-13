Economia României traversează o etapă complexă de ajustare, în care echilibrarea bugetară trebuie dublată de politici capabile să susțină dezvoltarea pe termen lung. Avertismentul a fost lansat joi de viceguvernatorul Băncii Naționale a României, Cosmin Marinescu, în cadrul deschiderii celei de-a V-a ediții a Galei Excelența în Business 2026, eveniment organizat de Patronatul European al Femeilor de Afaceri (PEFA). Oficialul BNR a punctat faptul că demonstrarea unei consolidări fiscale credibile este cheia pentru a câștiga încrederea piețelor financiare și pentru a reduce costurile de împrumut, atât pentru bugetul de stat, cât și pentru companiile private.

"Doresc să felicit Patronatul European al Femeilor de Afaceri pentru consecvenţa în promovarea performanţei şi a antreprenoriatului feminin din România. Avem mare nevoie de modele de succes profesional, mai ales în aceste vremuri complicate. În prezent, România traversează o perioadă de ajustare economică dificilă. Consolidarea finanţelor publice trebuie continuată credibil, însă corectarea dezechilibrelor macroeconomice trebuie însoţită şi de măsuri care să asigure reluarea sustenabilă a creşterii economice", a afirmat el, conform AGERPRES.

Analiza datelor macroeconomice din acest an indică o temperare vizibilă a consumului populației, efect direct al măsurilor de corecție fiscal-bugetară și al unei inflații care s-a dovedit mai rezistentă decât estimările inițiale. Statisticile arată că vânzările din comerțul cu amănuntul au consemnat un declin de 5% în primele nouă luni ale anului, în timp ce investițiile, reflectate prin formarea brută de capital fix, au înregistrat un avans de peste 12% în prima jumătate a perioadei analizate.

"Traversăm, în prezent, o contracţie evidentă a activităţii economice, care ne plasează în scenariul nedorit de stagflaţie persistentă. De câţiva ani ni se confirmă limitele unui model economic însoţit de ample deficite publice şi dezechilibre externe. Avem nevoie de un nou model de creştere economică, bazat pe aportul factorilor calitativi: investiţii eficiente, productivitate sporită şi competitivitate durabilă. Pentru anul viitor anticipăm redresarea economiei, susţinută şi de reluarea consumului.

Sunt esenţiale absorbţia fondurilor europene şi valorificarea unor noi instrumente de investiţii şi de modernizare în plan administrativ. Nu doar pentru susţinerea creşterii economice, ci pentru întărirea securităţii economice, energetice şi a apărării României. În noul context global, investiţiile în rezilienţă şi securitate nu mai sunt doar o opţiune, ci o necesitate strategică naţională şi europeană", a transmis Marinescu prin mesajul postat pe blogul personal.

Presiunile inflaționiste rămân o problemă majoră pe fondul turbulențelor externe, principalele riscuri imediate fiind alimentate de tensiunile geopolitice și conflictul din Orientul Mijlociu. În fața acestor șocuri energetice succesive, Banca Centrală își va menține o conduită prudentă, adaptând permanent politica monetară la evoluția prețurilor și a ritmului economic.

"Estimăm că rata inflaţiei va mai creşte uşor până la finalul anului, pentru ca apoi să revină pe o traiectorie descendentă pe parcursul anului 2027. Obiectivul nostru, al Băncii Naţionale a României, rămâne readucerea inflaţiei în intervalul ţintei, însă nu prin reacţii conjuncturale, pe contrasens cu economia, ci în mod echilibrat, prudent şi durabil. În aceste zile se elaborează bugetul pentru 2027. Am depăşit criza politică şi avem un guvern legitim, care dispune de toate pârghiile necesare pentru o guvernare eficientă. România trebuie să arate că poate continua, în mod credibil, consolidarea finanţelor publice, oferind încredere pieţelor financiare şi obţinând costuri de finanţare mai mici, atât pentru stat, cât şi pentru sectorul privat", a precizat economistul.

Viceguvernatorul BNR consideră esențială recalibrarea politicilor economice astfel încât România să își poată exploata realele avantaje competitive. Un punct critic semnalat este factura la energie plătită de companii. Deși țara noastră dispune de resurse variate și nu depinde masiv de importuri, piața locală a consemnat în primul semestru unele dintre cele mai abrupte scumpiri ale electricității din întreaga Uniune Europeană. Totodată, oficialul a insistat asupra reformării instituționale, prin tăierea birocrației, reducerea poverii administrative și asigurarea unui cadru legislativ stabil.

"Doar astfel putem însufleţi capitalul privat şi iniţiativa antreprenorială, care sunt condiţii esenţiale pentru revigorarea activităţii economice", consideră Marinescu.

Într-un climat financiar marcat de incertitudini, capacitatea de adaptare a mediului de afaceri devine un pilon central pentru stabilitatea întregii economii naționale.

"Mediul de afaceri are un rol cheie, prin promovarea unor modele solide de guvernanţă corporativă. Companiile conduse profesionist şi capitalizate adecvat pot gestiona mai bine perioadele mai puţin favorabile, precum cea din prezent. România are nevoie de un nou model de dezvoltare economică, în care sectorul privat şi mediul antreprenorial au un rol esenţial, prin investiţii, inovare şi competitivitate. Trebuie să valorificăm, ca ţară, întreg potenţialul productiv şi creativ de care dispunem", a arătat reprezentantul BNR.