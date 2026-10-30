Republica Moldova și România vor să își consolideze cooperarea militară prin achiziții comune de tehnică de apărare, inclusiv vehicule militare produse în Italia. Ministrul moldovean al Apărării, Anatolie Nosatîi, va merge luni, 2 noiembrie, la București, unde va semna un acord de cooperare cu omologul său român, Ștefan-Radu Oprea. Documentul ar urma să faciliteze accesul Republicii Moldova la achiziții realizate prin intermediul programului european SAFE și să contribuie la modernizarea Armatei Naționale.

Anunțul a fost făcut de Anatolie Nosatîi în cadrul unei emisiunii de la un post privat de televiziune. Ministrul a precizat că una dintre direcțiile concrete de colaborare vizează procurarea în comun a unor vehicule militare fabricate de compania italiană Iveco Defence Vehicles.

Potrivit ministrului, Republica Moldova intenționează să cumpere împreună cu armata română camioane militare care să înlocuiască o parte dintre mijloacele de transport vechi aflate în dotarea Armatei Naționale. O parte dintre acestea provin din perioada sovietică și nu mai corespund necesităților actuale.

Nosatîi susține că participarea la achiziții comune ar permite Republicii Moldova să beneficieze de oportunitățile oferite de mecanismul european și să obțină echipamente moderne în condiții mai avantajoase.

„Ceea ce facem este în interesul țării, în interesul militarilor. Este vorba despre acces la programul SAFE, unde vom merge la achiziții în comun cu armata română pentru vehicule militare care sunt produse de industria italiană, camioane pe care ne dorim să le înlocuim pe cele vechi, pe care le avem moștenite de la armata sovietică”, a declarat Anatolie Nosatîi.

Cooperarea cu România ar putea deschide astfel calea pentru modernizarea unei componente importante a logisticii militare. Transportul echipamentelor și al militarilor reprezintă o parte esențială a capacității de intervenție a unei armate.

În paralel cu achizițiile externe, autoritățile de la Chișinău vor să creeze condiții pentru dezvoltarea unei industrii private de apărare. Planurile vizează inclusiv producerea de drone și alte echipamente cu destinație militară.

Anatolie Nosatîi afirmă că Republica Moldova nu dispune în prezent de un cadru legal suficient de clar pentru ca firmele private să poată activa în acest domeniu. Ministerul Apărării nu poate prelua rolul unor întreprinderi specializate în producția de tehnică militară. De aceea, autoritățile consideră necesară implicarea sectorului privat.

„Ministerul Apărării nu poate să producă drone sau tancuri. Trebuie să existe industrii private care să se ocupe de aceasta”, a explicat ministrul.

Proiectul de lege este elaborat în comun de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării și Ministerul Apărării. Documentul va stabili condițiile în care companiile vor putea produce echipamente militare sau produse cu dublă utilizare. Acestea din urmă pot avea atât întrebuințări civile, cât și militare.

La 28 octombrie, președintele Parlamentului, Igor Grosu, a anunțat că proiectul ar putea fi transmis Legislativului în prima jumătate a lunii noiembrie. Deputații ar putea să-l adopte până la sfârșitul anului, dacă procedurile legislative vor permite acest lucru.

Dezvoltarea unei industrii locale de apărare ar urma să ofere Republicii Moldova posibilitatea de a produce o parte dintre echipamentele necesare pe plan intern. Totodată, autoritățile urmăresc să atragă investiții și să creeze parteneriate între stat și companiile private.

Necesitatea modernizării capacităților de apărare este discutată în contextul incidentelor repetate în care drone au pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova. Mai multe aparate de zbor s-au prăbușit pe teritoriul țării, unele dintre ele în apropierea localităților și a locuințelor.

Cel mai recent incident grav a fost înregistrat la 23 octombrie. O dronă de tip Geran-4, încărcată cu explozibil, a căzut în apropierea unei locuințe din satul Chiștelnița, raionul Telenești. Cazul a provocat noi reacții din partea autorităților de la Chișinău, care au condamnat încălcarea spațiului aerian și pericolul la care este expusă populația.

Republica Moldova nu dispune de avioane de luptă moderne, precum F-16 sau Eurofighter. În aceste condiții, dezvoltarea unor sisteme alternative de apărare aeriană a devenit una dintre prioritățile autorităților.

Programul SAFE, denumit Security Action for Europe, este un instrument al Uniunii Europene destinat consolidării capacităților de apărare ale statelor participante. Mecanismul pune la dispoziția acestora împrumuturi pentru investiții în tehnică militară, echipamente și dezvoltarea industriei de apărare europene.

Unul dintre obiectivele principale ale programului este încurajarea achizițiilor comune. Statele participante pot cumpăra împreună echipamente militare, ceea ce poate reduce costurile și facilita accesul la tehnologie modernă.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale din România, mecanismul stabilește și condiții privind proveniența componentelor echipamentelor achiziționate. Cel puțin 65% din costul estimat al produsului final trebuie să provină din componente realizate în statele participante.

Unul dintre contractele anunțate de Ministerul Apărării Naționale de la București prevede livrarea a 860 de platforme de transport auto multifuncționale. Acestea vor fi realizate în 16 configurații și urmează să fie livrate în perioada 2026–2028.