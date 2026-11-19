Republica Moldova ar putea negocia cu România un mecanism de cooperare care să permită intervenția aviației române în cazul dronelor care pătrund neautorizat în spațiul aerian moldovenesc. Inițiativa a fost lansată de liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, și a fost susținută de președintele Parlamentului, Igor Grosu. Acesta din urmă consideră că Republica Moldova ar trebui să dezvolte colaborarea atât cu Bucureștiul, cât și cu Kievul. Asta pentru a-și consolida capacitățile de protejare a spațiului aerian.

Renato Usatîi propune încheierea unui acord bilateral cu România. Documentul ar urma să stabilească modul în care cele două state ar putea colabora atunci când drone pătrund ilegal în spațiul aerian al Republicii Moldova.

Mecanismul ar include schimbul rapid de informații radar, avertizarea timpurie și reguli clare pentru eventualele intervenții ale aviației române. Potrivit propunerii, aeronavele României ar putea intercepta și, dacă situația o impune, neutraliza dronele care intră neautorizat pe teritoriul moldovenesc. O asemenea intervenție ar urma să fie posibilă doar la solicitarea și cu autorizarea Chișinăului.

„Acest mecanism trebuie să prevadă schimbul operativ de informații radar. Avertizarea timpurie și proceduri clare prin care, la solicitarea și cu autorizarea Republicii Moldova, aviația română să poată intercepta și, dacă este necesar, neutraliza dronele care pătrund neautorizat în spațiul nostru aerian. Decizia, limitele intervenției, responsabilitatea și protecția populației trebuie stabilite din timp, într-un acord transparent și în conformitate cu legea”, a declarat Renato Usatîi.

Liderul Partidului Nostru consideră că dezvoltarea unui sistem propriu de apărare aeriană este un proces complicat și costisitor. Însă care nu poate oferi soluții imediate. Din acest motiv, el cere Guvernului să înceapă negocierile cu România și să prezinte Parlamentului condițiile și cadrul juridic al unei eventuale înțelegeri.

Usatîi a vorbit și despre necesitatea unor discuții directe cu Federația Rusă, pentru a obține oprirea încălcărilor spațiului aerian al Republicii Moldova. Totodată, politicianul susține că statul trebuie să-și dezvolte propriile capacități de apărare, însă acest obiectiv nu poate înlocui măsurile care ar putea fi luate pe termen scurt.

Propunerea a fost susținută de președintele Parlamentului, Igor Grosu. Acesta a afirmat că România dispune de capacități de monitorizare și interceptare mult mai avansate, inclusiv datorită statutului său de membru NATO. În același timp, oficialul consideră că Republica Moldova ar trebui să coopereze și cu Ucraina. Țară care a dezvoltat tehnologii eficiente și mai puțin costisitoare pentru interceptarea dronelor și a rachetelor de croazieră.

„Susținem colaborarea nu doar cu România, dar și cu Ucraina. Pentru că, pe de o parte, România are capacități net superioare, e stat membru NATO. Găzduiește pe flancul sud-estic capacități solide de interceptare, de monitorizare. Ucraina are tehnologii, soluții foarte avansate și mult mai ieftine pentru a intercepta drone. Rachete de croazieră și așa mai departe. Eu sunt pentru”, a declarat Igor Grosu.

Șeful Legislativului a precizat că nu cunoaște în ce etapă se află eventualele discuții privind un asemenea mecanism. El a amintit însă că autoritățile de la Chișinău colaborează deja cu partenerii externi. Și anume prin schimbul de informații despre incidentele care vizează spațiul aerian al țării.

„Discuții tot timpul au existat, începând de la schimbul de informații. Acum, cât de avansat trebuie să vorbim cu domnul ministru”, a adăugat Grosu.

Inițiativa vine după mai multe incidente în care drone au pătruns neautorizat în spațiul aerian al Republicii Moldova. Cel mai recent caz de amploare a fost înregistrat pe 17 noiembrie. Atunci, șapte drone au survolat teritoriul țării în mai puțin de două ore și jumătate. Mai multe aparate au fost găsite ulterior la sol, în apropierea unor localități.

În acest context, la ședința Guvernului din 18 noiembrie, premierul Vasile Tofan a cerut accelerarea adoptării legii care va permite Republicii Moldova să producă echipamente militare. Obiectivul este ca actul normativ să fie aprobat cât mai curând și să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027.

Șeful Executivului a avertizat că statul trebuie să se pregătească pentru eventuale situații grave și nu a exclus posibilitatea unor victime în cazul unor incidente similare.

„Mai devreme sau mai târziu am putea avea inclusiv tragedii”, a declarat premierul, subliniind necesitatea pregătirii Republicii Moldova pentru asemenea riscuri.