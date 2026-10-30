Aproximativ 100 de persoane s-au strâns vineri seara în fața Arestului Central din Capitală pentru a-și manifesta susținerea față de Călin Georgescu. Participanții au scandat mai multe lozinci prin care au cerut eliberarea fostului candidat la alegerile prezidențiale.

Numărul manifestanților a fost mai mare decât în seara precedentă, când aproximativ 30 de persoane au venit în fața instituției pentru a-și exprima sprijinul față de acesta.

Printre mesajele scandate vineri s-au numărat „Călin Georgescu este patriot”, „Dosar fabricat, Călin nevinovat” și „Justiție, nu corupție”.

Protestele au loc după ce Curtea de Apel București a decis prelungirea arestului preventiv în cazul lui Călin Georgescu.

Între timp, procurorii DIICOT fac cercetări într-un dosar de înșelăciune în care este investigat un prejudiciu de 1,1 milioane de euro. Potrivit anchetatorilor, un om de afaceri din Buzău, Răzvan Leu, ar fi transferat această sumă cu titlu de „Garanție”, în schimbul promisiunii obținerii unui credit de 6 milioane de euro.

La 29 septembrie, magistrații Curții de Apel București au admis solicitarea DIICOT privind arestarea preventivă a lui Călin Georgescu. Ulterior, anchetatorii au desfășurat mai multe percheziții informatice asupra dispozitivelor ridicate de la locuința soților Georgescu din Mogoșoaia.

George Simion afirmă că ar fi existat un plan de provocare a unor incidente violente la manifestațiile organizate în fața Arestului Central din București, unde susținătorii lui Călin Georgescu protestează după arestarea preventivă a fostului candidat la alegerile prezidențiale. Liderul AUR susține că anumite persoane ar fi urmat să provoace incidente și să simuleze o tentativă de pătrundere în sediul instituției.

Într-un videoclip publicat joi seară pe rețelele sociale, președintele AUR a explicat de ce nu a fost prezent la manifestațiile organizate în sprijinul lui Călin Georgescu.

Potrivit lui George Simion, partidul ar fi primit informații despre posibile incidente care urmau să aibă loc în timpul protestelor. Acesta a susținut că anumite persoane ar fi intenționat să arunce cu pietre și să încerce să creeze impresia că se pregătește eliberarea forțată a lui Călin Georgescu.

„La Arestul Central nu am fost până acum pentru că au parvenit la noi informații că sunt unii pregătiți acolo să arunce cu pietre și chiar să simuleze o intrare în Arestul Central, ca și cum îi organizează evadarea lui Călin Georgescu”, a declarat Simion.

Liderul AUR a mai afirmat că prezența sa la manifestație ar fi putut fi folosită pentru a-i atribui responsabilitatea pentru eventualele incidente.

„Atât de proști ne cred, tocmai ca să, prin prezența mea acolo, să spună: Simion a organizat totul. Ia uite, violentul Simion”, a adăugat președintele AUR.

Afirmațiile lui George Simion privind presupusa provocare nu sunt însoțite de o confirmare independentă a existenței unui asemenea plan.