Sondajul lui Lulea. Partidul lui Călin Georgescu, la 13,1%, AUR la 10,8%

AUR ar fi cotat cu 10,8% în intenția de vot, după PSD, PNL și USR, potrivit unui sondaj realizat de Institutul pentru Politici Economice și Publice (IPEP). Cercetarea indică și o posibilă opțiune electorală distinctă pentru un partid condus de Călin Georgescu, care ar întruni 13,1% din preferințele respondenților. Cele două formațiuni ar cumula astfel 23,9%.

Barometrul IPEP pentru perioada septembrie-octombrie 2026 arată o distribuție fragmentată a intențiilor de vot. Niciun partid nu depășește pragul de 20% din totalul respondenților, iar diferențele dintre principalele formațiuni sunt relativ reduse.

Conform datelor prezentate de institut, PSD se situează pe primul loc, cu 16,5%, urmat de PNL, cu 14,1%. Un eventual partid condus de Călin Georgescu ar obține 13,1%, în timp ce USR ar înregistra 11,2%.

AUR ar fi susținut de 10,8% dintre respondenți, situându-se pe locul al cincilea în această distribuție.

Alte 5,6% dintre persoanele chestionate declară că ar vota candidați independenți, în timp ce celelalte formațiuni politice înregistrează procente mai mici.

Un alt indicator prezentat de IPEP este intenția de participare la vot. Potrivit rezultatelor, 18,1% dintre respondenți declară că nu ar participa la alegeri.

Sondajul prezintă separat intenția de vot pentru AUR și pentru un eventual partid condus de Călin Georgescu. Împreună, cele două opțiuni ar ajunge la 23,9% din totalul respondenților.

Reprezentanții institutului consideră că această distribuție indică o segmentare a electoratului care respinge partidele tradiționale. Ei atrag însă atenția că susținerea celor două formațiuni nu poate fi asociată automat cu o singură orientare doctrinară.

„Acest electorat nu poate fi considerat în mod automat unul suveranist, fiind posibil ca o parte importantă a susținerii să exprime mai degrabă respingerea partidelor care au guvernat România decât adeziunea la o doctrină politică bine definită”, se arată în prezentarea rezultatelor.

Datele IPEP indică și diferențe în distribuția geografică a electoratului formațiunilor politice.

În cazul USR, 80,4% dintre susținători provin din mediul urban. O pondere ridicată a votanților din orașe apare și în cazul candidaților independenți, unde procentul ajunge la 78,6%.

De asemenea, susținătorii partidelor mici, care au intenții de vot sub 5%, sunt concentrați în proporție de 75% în mediul urban.

În schimb, PSD, PNL, AUR și eventualul partid al lui Călin Georgescu au distribuții relativ echilibrate între electoratul urban și cel rural, potrivit aceleiași cercetări.

Barometrul IPEP include și un clasament al neîncrederii în politicieni. Liderul AUR, George Simion, ar fi înregistrat un nivel de neîncredere de 58,8%, fiind depășit în acest clasament doar de președintele Nicușor Dan.

Sondajul a fost realizat de Institutul pentru Politici Economice și Publice, condus de Marius Lulea, cofondator AUR, exclus din partid și aflat în conflict cu actuala conducere a formațiunii.