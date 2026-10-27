Președintele AUR, George Simion, a anunțat că europarlamentarul Gheorghe Piperea este propunerea partidului pentru funcția de primar general al Bucureștiului. Decizia a fost votată în Biroul Național de Conducere, cu aproximativ doi ani înaintea următorului scrutin local. Liderul AUR susține însă că alegerile ar trebui organizate mai devreme, invocând ancheta penală în care este vizat actualul primar, Ciprian Ciucu.

Formațiunea va organiza pe 14 noiembrie alegeri interne la nivelul organizației AUR București, la care sunt invitați membrii partidului din Capitală. George Simion a explicat că desemnarea timpurie a candidaților face parte din strategia partidului pentru următoarele alegeri locale, astfel încât aceștia să aibă timp să își prezinte proiectele și să devină cunoscuți alegătorilor.

Nominalizarea avocatului și europarlamentarului Gheorghe Piperea a fost votată în ședința Biroului Național de Conducere al AUR, desfășurată marți, de la ora 15:00.

George Simion a legat această decizie de situația actualului primar general, Ciprian Ciucu, cercetat penal pentru luare de mită. Liderul AUR consideră că Bucureștiul ar putea ajunge la alegeri anticipate înaintea scrutinului local programat pentru 2028.

„Vrem ca aceste alegeri să aibă loc mai devreme de septembrie 2028, având în vedere că domnul Ciucu este anchetat penal și că va fi trimis în judecată în curând pentru luare de mită. Aceste alegeri vor avea loc pe data de 14 noiembrie, iar la conferința AUR București vor fi invitați toți membrii de pe raza municipiului București. Însă astăzi, la ora 15:00, a avut loc o ședință a Biroului Național de Conducere al AUR, în cadrul căreia a fost votată propunerea Alianței pentru Unirea Românilor privind candidatura la Primăria Capitalei a domnului profesor universitar și europarlamentar Gheorghe Piperea.”, a anunțat George Simion.

Ciprian Ciucu se află sub control judiciar în dosarul în care este cercetat de DNA pentru luare de mită. Tribunalul București a menținut această măsură preventivă pe 21 octombrie. Edilul susține că este nevinovat. Afirmația lui Simion privind o viitoare trimitere în judecată reprezintă o estimare politică, nu o decizie anunțată de procurori.

Europarlamentarul AUR a mulțumit conducerii partidului pentru susținere și a vorbit despre necesitatea ca alegătorii să cunoască persoanele care solicită funcții publice.

Piperea a amintit că și-a început campania pentru alegerile europarlamentare cu aproape un an înaintea scrutinului și a susținut că informațiile despre activitatea sa profesională și publică sunt deja accesibile.

„Mulțumesc, domnule președinte! Mai întâi, vreau să vă adresez mulțumiri sincere pentru această propunere și, de asemenea, celor doi colegi, domnul profesor Peiu și, respectiv, domnul Dungaciu, pentru susținere, precum și membrilor CNC pentru susținere. Vreau să-i mulțumesc pentru prezență și colegului și amicului meu Adrian Axinia, care este șeful delegației AUR în Parlamentul European. De asemenea, vreau să vă mulțumesc tuturor pentru primirea călduroasă pe care mi-ați făcut-o. Sunt absolut convins că foarte puțini dintre dumneavoastră nu știu cine sunt, dar este mai important de spus că e nevoie ca lumea să ne știe, să ne cunoască. Așa cum am spus și în campania electorală pentru alegerile europarlamentare, care, de asemenea, a început cu aproape un an înainte, sunt un om obișnuit, ca voi toți, și sunt ca o carte deschisă. Tot ceea ce vreți să știți despre mine, tot ceea ce publicul vrea să știe despre mine, este deja pe internet, este public.”, a spus Piperea.

În discursul susținut cu ocazia nominalizării candidatului pentru București, George Simion a abordat și situația politică națională. Președintele AUR a criticat actuala conducere a țării și a susținut că ar fi trebuit organizate alegeri parlamentare anticipate, după respingerea a două propuneri de premier și trecerea termenului de 60 de zile de la prima nominalizare.

Simion a reluat și criticile la adresa lui Nicușor Dan, susținând că acesta ar fi trebuit supus unei proceduri de suspendare, urmată de un vot popular.

”România nu mai este o democrație în adevăratul sens al cuvântului. Regulile democratice sunt încălcate și, din păcate, noi, ca partid politic democratic, ne desfășurăm activitatea într-un mediu ostil, în care Constituția și legile nu sunt respectate. Astăzi trebuia să vorbim despre alegerile parlamentare anticipate, după momentul în care două propuneri de prim-ministru au fost respinse în Parlament și au trecut 60 de zile de la prima propunere. Nu trăim zile normale, nu trăim într-o țară normală, nu trăim o normalitate. Trăim după regulile și după mintea încâlcită a lui Nicușor Dan, un om care, în opinia noastră, a Alianței pentru Unirea Românilor, trebuia să fie suspendat și să meargă la votul românilor, singurii care puteau decide dacă Nicușor Dan trebuie suspendat sau nu, dacă trebuie demis din funcție și dacă trebuie să avem un alt locatar la Palatul Cotroceni. Ceea ce s-a întâmplat împotriva vocilor de opoziție din România în ultimele două luni, atacurile concertate împotriva noastră, confirmă faptul că nu avem un regim democratic în România. Cel mult, avem un regim hibrid, așa cum arată toate instituțiile din domeniu. În ciuda intimidărilor, în ciuda presiunilor și a chestiunilor care ies în spațiul public din ședințele noastre interne, noi nu vom fi intimidați. Anunțăm pe toată lumea că nu ne temem și că ne continuăm, și mai puternic, activitatea politică, având ca scop firesc guvernarea României în interesul românilor.

Mai devreme sau mai târziu, acest lucru va fi posibil. Am văzut și în alte state din jur cum anumite forțe politice, care păreau invincibile și greu de înlăturat de la putere, au fost în cele din urmă schimbate. Schimbarea se va produce și în România.

În mod normal, trebuia să se producă în această toamnă, dar domnul Bolojan, care pretinde că este președintele unui partid de opoziție, a ales să-și trădeze alegătorii, să trădeze orice formă de logică politică și a dat votul de învestire unui guvern din care nu face parte. Este un lucru pe care noi l-am anunțat încă din 5 mai că nu îl vom face. Și s-a dovedit că am spus adevărul: toți parlamentarii AUR au rămas pe aceleași poziții. Niciun parlamentar AUR nu a trădat, în ciuda faptului că a existat o presiune mediatică uriașă, care tot vehicula nume ale colegilor mei parlamentari prezenți aici, în sală, despre care se spunea că vor trăda.

Nu, parlamentarii AUR nu sunt trădători. Sigur, am avut dezbateri în interiorul partidului. Cred că suntem singurul partid care, în aceste cinci luni și jumătate, a organizat dezbateri reale în fiecare organizație locală, în fiecare filială.

Poziția partidului nostru a fost constantă și a fost stabilită în urma a mii de ședințe, având în vedere că avem organizații locale în toată țara și în majoritatea țărilor în care trăiesc români din diaspora. Concluzia a fost una firească, iar parlamentarii AUR nu au făcut decât să fie loiali votului dat de români și electoratului nostru, care, conform sondajelor de opinie, este din ce în ce mai numeros. Nu contează cât va trebui să așteptăm pentru a ajunge la guvernare și a guverna în interesul românilor. Contează ce vom face acolo, pentru a nu fi o dezamăgire. Suntem, ca forță politică, probabil ultima speranță și, de aceea, pe parcursul acestei informări, vreau să anunț și procedurile prin care fiecare poate contribui la ideile centrale ale programului nostru de guvernare.

Vreau să prezint și modalitățile prin care oamenii profesioniști din fiecare instituție, care acum sunt striviți și nu sunt lăsați să guverneze în interesul românilor, să ni se poată alătura și să poată veni alături de noi în actul viitoarei guvernări.

Dacă și noi, în viitoarea guvernare, eșuăm, nu va mai exista speranță pentru români. Este un efort colectiv.

Nu vom avea doar alegeri naționale, la un moment dat, în România. Nu știm când. Noi nădăjduim că se vor mai organiza alegeri corecte și libere în țara noastră. Vom avea și alegeri locale. În multe locuri din țară, începând cu Bucureștiul, este prăpăd din cauza edililor și a unor grupuri de interese ilegitime, aproape mafiote, care spoliază banul public.

Tocmai de aceea, chiar dacă, teoretic, mai avem doi ani până la următoarele alegeri locale, noi considerăm de cuviință să anunțăm deja numele viitorilor candidați. O vom face în această seară pentru București.

Totodată, pe parcursul următoarelor săptămâni și luni, vom anunța candidați de la Timișoara, unde să sperăm că se vor organiza alegeri, până la Sectorul 6, Craiova, Alba Iulia, Botoșani, Suceava, în toate orașele importante, precum și pentru președințiile tuturor consiliilor județene. Viitorii candidați se vor lupta, probabil, cu această mafie transpartinică ce domină țara.

Ați văzut-o în acțiune pe parcursul ultimelor cinci luni. Ei pretindeau că sunt certați, că PSD s-a rupt iremediabil de PNL, însă au votat cot la cot, în frunte cu Ilie Bolojan, și continuă programul de sărăcire a românilor.

Sunt doar de o săptămână la guvernare și ați văzut cu toții că nu au soluții pentru indexarea pensiilor. Singura lor soluție este creșterea taxelor.

Tocmai de aceea, noi suntem singura soluție pentru România, pentru că suntem singurii care pot cu adevărat să schimbe din temelii felul în care funcționează statul român, reducând cheltuielile statului și instituțiile inutile de la nivel central și local.

Suntem singurii care pot demara exploatarea tuturor resurselor solului și subsolului în interesul românilor. Totodată, suntem singurii care pot pune în practică un program real pentru a produce în România și pentru a-i elibera pe antreprenorii români de presiunea taxelor și a schimbărilor legislative de pe o zi pe alta.

Programul nostru de guvernare este unul simplu și vom acționa în consecință pentru a-l promova în următoarele săptămâni și luni, până în momentul marii eliberări, momentul în care românii vor merge la urne și, trag eu nădejde, vor proceda la fel ca în Bulgaria, ca în Ungaria, ca în Serbia, adică vor vota schimbarea. Singura schimbare, singura alternativă reală la sistemul care conduce România și subjugă românii de 35 de ani, este Alianța pentru Unirea Românilor.”, a mai spus George Simion.

George Simion a anunțat că partidul nu se va limita la nominalizarea unui candidat pentru Primăria Capitalei.

În următoarele săptămâni și luni, formațiunea intenționează să prezinte persoanele pe care le va susține la alegerile locale din Timișoara, Craiova, Alba Iulia, Botoșani, Suceava și Sectorul 6 al Bucureștiului.

Strategia include și desemnarea candidaților pentru funcțiile de președinte al consiliilor județene. Liderul AUR a explicat că partidul urmărește să intre în viitoarele competiții electorale cu nume stabilite din timp, chiar dacă data următoarelor alegeri locale este încă îndepărtată.

În ceea ce privește Bucureștiul, Gheorghe Piperea este propunerea votată de conducerea AUR pentru funcția de primar general, în perspectiva scrutinului din 2028 sau a unor eventuale alegeri anticipate.