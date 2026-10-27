Schimbarea lui Ilie Bolojan de la șefia PNL, luată în calcul. Anunțul lui Rareș Bogdan

Liberalii ar putea convoca un Congres Extraordinar pentru înlocuirea lui Ilie Bolojan de la conducerea partidului, a declarat europarlamentarul PNL Rareș Bogdan. Acesta critică apropierea PNL de USR și consideră că direcția politică promovată de fostul premier riscă să îndepărteze alegătorii conservatori.

Rareș Bogdan susține că orientarea PNL către o posibilă alianță cu USR ar putea reduce semnificativ șansele electorale ale liberalilor. În opinia sa, o asemenea construcție politică ar avea dificultăți în a atrage mai mult de 20% dintre alegătorii care se prezintă la vot.

În interviul acordat publicației Gândul, europarlamentarul liberal a contestat direcția în care Ilie Bolojan conduce partidul, susținând că apropierea de USR nu corespunde așteptărilor electoratului tradițional al PNL.

Rareș Bogdan consideră că menținerea actualei strategii politice ar putea afecta atât partidul, cât și rezultatele unei eventuale alianțe electorale.

„Eu cred că fiecare zi în care Ilie Bolojan continuă să rămână în Palatul din Modrogan și să ducă partidul în apropiere de USR este o zi pierdută pentru electoratul liberal și pentru România. Cred că îngustează șansele ca această alianță pe care domnia sa dorește să o construiască, sau PNL, să ia mai mult de o cincime din totalul celor prezenți la vot”, a spus europarlamentarul PNL.

Declarațiile vin în contextul tensiunilor privind viitoarea orientare politică a liberalilor și al posibilității convocării unui Congres Extraordinar pentru schimbarea conducerii.

Rareș Bogdan a formulat critici și în legătură cu deciziile economice atribuite lui Ilie Bolojan în perioada în care acesta a condus Guvernul.

Fostul premier este acuzat că ar fi împiedicat realizarea unor investiții americane în România și că ar fi contribuit la creșterea obligațiilor fiscale suportate de contribuabili.

În același context, au fost invocate contracte atribuite unor companii din Germania și Franța, asupra cărora au fost ridicate semne de întrebare.

Aceste afirmații reprezintă acuzații politice formulate la adresa lui Bolojan, nu nereguli demonstrate prin informațiile prezentate în interviu.

Europarlamentarul liberal consideră că o apropiere de USR ar putea determina o parte dintre alegătorii tradiționali ai PNL să nu mai susțină formațiunea. În opinia sa, electoratul român are particularități diferite față de cel din marile orașe vest-europene, precum Amsterdam sau Berlin.

Rareș Bogdan a susținut că valorile conservatoare, tradițiile naționale și credința religioasă au o importanță majoră pentru o parte a votanților liberali, iar asocierea cu USR ar putea afecta relația partidului cu aceștia.

„Electoratul tradiționalist, electoratul conservator, electoratul care se bazează pe tradiții, care respectă istoria, electoratul apropiat de cele sfinte, de Sfânta Biserică, care își cresc copiii cu frica de Dumnezeu și respectând istoria națională, credința națională și tradițiile noastre strămoșești, nu votează un partid total globalist, internaționalist, fără nicio legătură cu tradițiile acestei țări”, a spus Rareș Bogdan.

În acest context, convocarea unui Congres Extraordinar este prezentată drept o posibilitate pentru schimbarea conducerii PNL, fără ca informațiile disponibile să indice adoptarea unei decizii oficiale în acest sens.