Politica

Dominic Fritz acuză AUR că a condamnat abia acum sabotajul de la Carfil Brașov: „Raportul a venit. Condamnarea, nu”

Dominic Fritz acuză AUR că a condamnat abia acum sabotajul de la Carfil Brașov: „Raportul a venit. Condamnarea, nu”Dominic Fritz. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Președintele USR, Dominic Fritz, a afirmat marți că Serviciul Român de Informații (SRI) a confirmat că explozia din septembrie de la Carfil Brașov, filială a Romarm, a fost provocată în cadrul unei acțiuni de sabotaj coordonate din Federația Rusă. El a criticat AUR pentru că a condamnat această acțiune abia acum, susținând că formațiunea a evitat să denunțe anterior războiul hibrid desfășurat de Rusia împotriva României.

„Țineți-vă bine: AUR «condamnă ferm orice acțiune de sabotaj coordonată din Federația Rusă împotriva obiectivelor strategice ale României». Același AUR care, când o dronă rusească a lovit un bloc din Galați, aștepta «raportul de expertiză» ca să condamne agresorul. Raportul a venit. Condamnarea, nu”, a scris Fritz pe Facebook.

Fritz: Incidentul nu este unul izolat

Liderul USR a transmis că incendiul de la Carfil Brașov nu a fost un accident și că SRI a confirmat, cu o zi înainte, un sabotaj coordonat din Rusia. Potrivit lui, doi dintre executanți au fost prinși în Germania, iar al treilea este căutat în Polonia. „Rusia lovește fix acolo unde România își construiește apărarea”, a mai scris Fritz.

El a susținut că incidentul nu este izolat și a menționat, în acest context, dronele care pătrund în spațiul aerian românesc, sabotajul din industria de apărare și milioanele de conturi false care repetă mesaje de tipul „Rusia nu e dușmanul meu” și care, în opinia sa, ne învrăjbesc. Fritz a afirmat că autointitulații patrioți și suveraniști, îngrijorați de ingerințele străine, au tăcut ani de zile când era vorba de războiul hibrid al Rusiei împotriva României.

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Președintele USR a adăugat că, dacă AUR a aflat abia acum cine este agresorul, următorul pas este ca formațiunea să nu mai transmită mesajele Kremlinului, în cazul în care susține cu adevărat interesele României.

Ce au anunțat DIICOT și SRI

DIICOT și SRI au anunțat luni că au documentat activitatea infracțională a trei cetățeni străini, doi belaruși și un ucrainean, rezidenți în state ale Uniunii Europene. Aceștia sunt membri ai unei rețele de sabotaj coordonate din Federația Rusă și sunt implicați în explozia din incinta platformei industriale Carfil din Brașov, filială a Romarm.

SRI, împreună cu DIICOT, Ministerul Apărării Naționale (Direcția Generală de Informații a Apărării) și Ministerul Afacerilor Interne, continuă verificările privind operațiunile de sabotaj identificate pe teritoriul național.

Poziția AUR

Într-un comunicat transmis marți, AUR a transmis că „condamnă ferm” intruziunea Federației Ruse împotriva obiectivelor strategice. Formațiunea a cerut președintelui Nicușor Dan, CSAT și Guvernului Niculescu să explice cum a fost posibil un asemenea incident, dacă au existat breșe de securitate și ce măsuri au fost luate.

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