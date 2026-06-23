Gheorghe Piperea spune pe cine e partidul AUR supărat și că vor fi sesizate instituțiile UE

AUR a fost intens acuzat pe rețelele sociale că Ilie Bolojan este încă premier din cauză că partidul condus de George Simion nu a votat propunerea Veștea. Avocatul Gheorghe Piperea, prim-vicepreședinte al AUR și europarlamentar, a răspuns criticilor, arătând de ce nu au dat votul de investitură a guvernului propus.

Postarea lui Gheorghe Piperea a fost publicată cu puțin timp înainte de întâlnirea delegației AUR cu președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni.

AUR nu-i mai vrea la putere nici pe Bolojan, nici pe Grindeanu, nici pe președintele Nicușor Dan, a comunicat Gheorghe Piperea, expert în dreptul constituțional. În opinia sa, Ilie Bolojan este istorie și a reiterat ideea partidului său pentru alegeri anticipate.

„Au trecut deja cele 45 de zile de interimat al lui Bolojan. Solicit public plecarea dlui Bolojan de la Palatul Victoria, lăsând în locul său un membru al guvernului care să asigure gestiunea curentă a treburilor guvernamentale și, eventual, alegerile anticipate”, a scris Piperea.

Apoi a explicat de ce și cum se poate rezolva și solicitarea AUR pentru ieșirea din criza politică.

„Pentru această solicitare, în afară de textele exprese ale Constituției, există o motivație suplimentară.

În Consiliul UE se iau decizii noi, importante, care obligă România. De exemplu, se aprobă împrumuturi militare și pentru țări terțe, se derulează negocieri pentru aderarea la UE a unor state acceptate la negocieri, se scriu și adoptă proiecte de reglementări la care Consiliul este co-legiuitor, alături de Parlamentul UE, se decide în chestiuni de geo-politică și militare etc”, a subliniat europarlamentarul AUR.

„Toate acestea sunt decizii, sunt inițiative legislative noi, sunt componente strategice ale poziției României în UE, iar nu simple acte de administrare curentă a treburilor statului și guvernului.

De aceea, Bolojan și miniștrii săi nu mai au căderea de a ne reprezenta.

Urmează ca de această situație să fie înștiințate instituțiile UE, cărora li se vor solicita măsuri de reglare a situației precare în care Dan, Bolojan și Grindeanu, PRITEJAȚII LOR, au pus România, și-a explicat poziția europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea.