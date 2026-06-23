Europarlamentarul Mihai Tudose, vicepreședintele Comisiei pentru Securitate și Apărare din Parlamentul European, a declarat că, prin adoptarea, în cadrul Consiliului UE, a poziției statelor membre privind crearea unui Spațiu Schengen militar se intensifică procesul de îmbunătățire a mobilității militare.

Partenerii europeni accelerează procedurile diplomatice și legislative pentru securizarea frontierelor și facilitarea tranzitului strategic.

„Europa face încă un pas spre Schengen militar. România e pregătită? Este vitală pentru noi asigurarea transportului rapid de trupe și echipament militar. Iar procesul decizional este alert în acest caz, așa că noua legislație are mari șanse să intre în vigoare la începutul anului viitor”, a declarat Mihai Tudose.

Eurodeputatul a precizat că, în această săptămână, statele UE au aprobat, în unanimitate, mandatul de negociere al Consiliului cu Parlamentul European, vizând regulamentul propus de Comisia Europeană.

Noul cadru legislativ aduce modificări radicale în gestionarea logisticii de apărare la nivelul întregului bloc comunitar, reducând birocrația transfrontalieră în caz de urgență. „Se creează un cadru specific pentru situații de criză – EMERS (Sistemul european de răspuns consolidat pentru mobilitate militară), prin care se va acorda acces prioritar la infrastructură, de exemplu pentru transporturile militare folosind logistica feroviară.

De asemenea, se pun bazele unei rezerve de solidaritate pentru mobilitate militară. Și, nu în ultimul rând, se simplifică, se armonizează și se digitalizează procedurile transfrontaliere de autorizare a trecerii transporturilor militare”, a explicat europarlamentarul. Ținta finală a acestui regulament este una extrem de ambițioasă din punct de vedere logistic și operațional.

„Obiectivul este ca, de la cele 45 de zile, cât poate dura acum o deplasare de acest tip în UE, să devină posibil transportul de trupe și echipamente militare în mai puțin de trei zile între statele membre”, a adăugat acesta.

Poziția geografică și contextul geopolitic regional obligă autoritățile de la București să își adapteze rapid rețeaua de transport internă la noile standarde europene.

„Ca țară direct interesată de funcționarea rapidă și eficientă a acestui mecanism, România trebuie să insiste pentru modernizarea accelerată a infrastructurii de transport cu dublă utilizare”, a mai declarat Mihai Tudose.