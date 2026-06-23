Politica

Europarlamentarul Mihai Tudose: „Se creează Spațiul Schengen militar. România e pregătită?”

Comentează știrea
Europarlamentarul Mihai Tudose: „Se creează Spațiul Schengen militar. România e pregătită?” Mihai Tudose. Sursa foto: Dreamstime
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Europarlamentarul Mihai Tudose, vicepreședintele Comisiei pentru Securitate și Apărare din Parlamentul European, a declarat că, prin adoptarea, în cadrul Consiliului UE, a poziției statelor membre privind crearea unui Spațiu Schengen militar se intensifică procesul de îmbunătățire a mobilității militare.

Mandat aprobat în unanimitate: Noua legislație ar putea intra în vigoare la începutul anului viitor

Partenerii europeni accelerează procedurile diplomatice și legislative pentru securizarea frontierelor și facilitarea tranzitului strategic.

„Europa face încă un pas spre Schengen militar. România e pregătită? Este vitală pentru noi asigurarea transportului rapid de trupe și echipament militar. Iar procesul decizional este alert în acest caz, așa că noua legislație are mari șanse să intre în vigoare la începutul anului viitor”, a declarat Mihai Tudose.

Eurodeputatul a precizat că, în această săptămână, statele UE au aprobat, în unanimitate, mandatul de negociere al Consiliului cu Parlamentul European, vizând regulamentul propus de Comisia Europeană.

Reguli noi pentru vânzarea mașinilor second-hand. Ce verificări ar putea deveni obligatorii
Reguli noi pentru vânzarea mașinilor second-hand. Ce verificări ar putea deveni obligatorii
Abir-Qesheth, o tradiție evreiască veche de mii de ani, readusă la viață. Intră sau nu la arte marțiale?
Abir-Qesheth, o tradiție evreiască veche de mii de ani, readusă la viață. Intră sau nu la arte marțiale?

Ce presupune sistemul EMERS și reducerea timpului de transport de la 45 la 3 zile

Noul cadru legislativ aduce modificări radicale în gestionarea logisticii de apărare la nivelul întregului bloc comunitar, reducând birocrația transfrontalieră în caz de urgență. „Se creează un cadru specific pentru situații de criză – EMERS (Sistemul european de răspuns consolidat pentru mobilitate militară), prin care se va acorda acces prioritar la infrastructură, de exemplu pentru transporturile militare folosind logistica feroviară.

De asemenea, se pun bazele unei rezerve de solidaritate pentru mobilitate militară. Și, nu în ultimul rând, se simplifică, se armonizează și se digitalizează procedurile transfrontaliere de autorizare a trecerii transporturilor militare”, a explicat europarlamentarul. Ținta finală a acestui regulament este una extrem de ambițioasă din punct de vedere logistic și operațional.

„Obiectivul este ca, de la cele 45 de zile, cât poate dura acum o deplasare de acest tip în UE, să devină posibil transportul de trupe și echipamente militare în mai puțin de trei zile între statele membre”, a adăugat acesta.

Ce trebuie să facă România: Modernizarea accelerată a infrastructurii cu dublă utilizare

Poziția geografică și contextul geopolitic regional obligă autoritățile de la București să își adapteze rapid rețeaua de transport internă la noile standarde europene.

„Ca țară direct interesată de funcționarea rapidă și eficientă a acestui mecanism, România trebuie să insiste pentru modernizarea accelerată a infrastructurii de transport cu dublă utilizare”, a mai declarat Mihai Tudose.

Stiri calde

12:39 - Fermă ilegală de criptomonede, descoperită de ANAF într-o clădire părăsită. Consuma energie cât o fabrică

12:31 - Consiliul Concurenței a autorizat preluarea Carrefour România de către Pavăl Holding

12:20 - Susținător al lui Călin Georgescu, ridicat de mascați după ce s-a filmat deghizat în „Piedone”

12:11 - Întâlnirea de taină de la Palatul Victoria. Ce a discutat Ilie Bolojan cu liderii USR și UDMR înainte de consultări

12:00 - Țara nimicurilor importante

11:55 - Cum influențează noul salariu minim pensia. Modificarea din formula de calcul care schimbă punctajul lunar

HAI România!

Țara nimicurilor importante

Țara nimicurilor importante

Justiţia, o slugă de dânşii subjugată

Justiţia, o slugă de dânşii subjugată

Unde sunt reclamele de altădată?

Unde sunt reclamele de altădată?

Proiecte speciale