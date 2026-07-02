Rusia a trimis anul trecut militari la cursuri de pregătire organizate în China, potrivit unor documente interne analizate de Reuters și a doi oficiali europeni familiarizați cu situația.

Informațiile arată că programele de instruire au fost aprobate de ministrul rus al Apărării, Andrei Belousov, și au implicat cel puțin patru generali ruși și chinezi.

Oficialii europeni consideră că nivelul participanților evidențiază importanța cooperării militare dintre cele două state în contextul războiului din Ucraina.

Un document clasificat consultat de Reuters face referire la un ordin emis în august 2025 de ministrul rus al Apărării. În baza acestuia, o delegație a armatei ruse a fost trimisă în China pentru cursuri desfășurate în facilități ale Armatei Populare de Eliberare.

Unul dintre programe a avut loc în noiembrie 2025, la Beijing, și s-a întins pe durata a trei săptămâni.

Pregătirea a vizat protecția împotriva amenințărilor radiologice, chimice și biologice. Documentele descriu militari ruși care participă la lecții susținute de instructori chinezi, analizează un model de reactor nuclear și sunt instruiți în recunoaștere chimică, recunoaștere radiologică și măsuri pentru protejarea sistemelor de ventilație împotriva contaminării.

Potrivit unuia dintre oficialii europeni citați de Reuters, acest tip de instruire este unul dintre cele mai sensibile domenii ale cooperării militare.

Ministerele Apărării din Rusia și China nu au răspuns solicitărilor Reuters.

Ministerul chinez de Externe a transmis că informațiile sunt „complet lipsite de temei” și a reiterat că poziția Beijingului față de războiul din Ucraina rămâne neschimbată.

China continuă să susțină că este neutră în conflict și că promovează o soluție negociată.

Evenimentul Zilei (EVZ) relata și luna trecută, pe baza unor documente militare și a unor surse din serviciile europene de informații, că aproximativ 200 de militari ruși au fost instruiți în China în noiembrie 2025. O parte dintre aceștia ar fi fost ulterior trimiși pe frontul din Ucraina.

Kremlinul a respins atunci informațiile și a afirmat că este vorba despre „informații false” publicate în Occident.

Pe 15 iunie, șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat că Bruxellesul a confirmat prin propriile canale desfășurarea acestor instruiri și analizează consecințele lor. Beijingul a respins și aceste afirmații.

În interiorul Uniunii Europene continuă discuțiile privind un posibil răspuns, în contextul relațiilor economice importante dintre blocul comunitar și China. UE a sancționat deja mai multe companii chineze pe care le acuză că sprijină efortul de război al Rusiei.

Potrivit documentelor consultate, acordul care a stat la baza programului de instruire a fost semnat pe 2 iulie de generalul-maior rus Rustam Khusainov și colonelul superior chinez Sun Dayun.

Printre participanți se numără și general-colonelul Rustam Muradov, adjunct al comandantului forțelor terestre ruse, generalul-maior chinez Li Jinsun, șeful Academiei Militare pentru Apărare Radiologică, Chimică și Biologică, precum și generalul-maior rus Vitaly Gerasimov.

Rapoartele interne consultate de Reuters evidențiază atât punctele forte, cât și limitele instruirii oferite de partea chineză.

Documentele laudă calitatea echipamentelor, simulatoarele și nivelul teoretic al instructorilor. În același timp, autorii remarcă faptul că armata chineză are puțină experiență de luptă, spre deosebire de forțele ruse implicate de peste patru ani în războiul din Ucraina.

În schimb, Andrei Kartapolov, președintele Comisiei pentru Apărare din Parlamentul Rusiei, a declarat pentru RTVI că informațiile privind instruirea militară în China sunt „o absurditate totală” și că armata rusă nu ar avea ce să învețe de la cea chineză.