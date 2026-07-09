După ce Siegfried Mureșan a afirmat că PSD nu este un partid pro-european, eurodeputatul PSD Mihai Tudose îl ironizează și susține că acesta și-a schimbat atitudinea după ce a fost propus de președintele Nicușor Dan pentru funcția de premier.

„Febra micilor rumegătoare…. De când a fost el ,,desemnat” ca posibilă desemnare ( ! ), numitu’ Siegfried Vasile Mureșan a pățit ceva. Nu știu exact ce… dar ceva s-a dereglat brusc. Nu că înainte totul îi funcționa impecabil… dar măcar era liniar! Azi a postat el, din nou, cum nu se poate cu PSD. Că PSD e antieuropean. Că e creația lui Iliescu. Că ordonanța 13. Că PNL (adică și el sau mai ales el, liberal din naștere) nu are cum să se asocieze cu PSD. Că el a avut ,,revelația” liberalismului muuult după ce a fost înțărcat este o altă poveste. Cu capitole de pe la PMP-Băsescu etc..”, a arătat eurodeputatul.

Mihai Tudose a adăugat că social-democrații au avut un rol important în parcursul european și euroatlantic al României.

„Dar dacă tot invocă recursuri istorice: PSD a închis negocierile pentru intrarea în UE și NATO. Cu Ion Iliescu Președintele României. Pe listele cu PSD a ajuns el europarlamentar. Vrea istorie ,,liberală”? Cine a tras în țărani? Dar în mineri? Dar episodul cu A. I. Cuza? Bine, ei continuă să ,,tragă” în români și astăzi. Doar că o fac un pic mai sofisticat: cu taxe și impozite. Cu scăderea puterii de cumpărare. Cu inflația, cu prețul la carburanți…. Lista este îngrozitor de lungă! Cu un guvern ilegitim, demis de Parlament. Cu un Bolojan care stă în funcția de prim-ministru lipsit de legitimitatea susținerii parlamentare. Cu miniștri interimari cu mandat depășit care practic sunt în situația de uzurpare de calități oficiale. Revenind, această desemnare a unei eventuale posibile desemnări a numitului Mureșan să fie cauza delirului zilnic din ultima perioadă? Sau febra micilor rumegătoare?”, a încheiat eurodeputatul PSD.

Siegfried Mureșan a declarat că PSD nu este un partid pro-european, făcând referire la adoptarea OUG 13 și la moțiunea de cenzură depusă împreună cu AUR.

„Partidul care a inițiat și adoptat OUG 13, care a inițiat, a depus și a adoptat o moțiune de cenzură alături de AUR, nu este partid pro-european. Este și va rămâne doar partidul creat de Ion Iliescu”, a scris Siegfried Mureșan pe Facebook, făcând referire la PSD.

Românii ar putea afla în perioada următoare cine va fi desemnat să formeze viitorul Guvern, după aproape nouă săptămâni în care conducerea de la Palatul Victoria a fost asigurată de un Executiv interimar.

Președintele Nicușor Dan a anunțat o nouă rundă de consultări cu partidele parlamentare la începutul săptămânii viitoare, discuții care ar putea duce la depășirea blocajului politic și la desemnarea unui premier cu puteri depline.