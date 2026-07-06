Comisia Europeană va iniția noi discuții cu statele membre ale UE pentru a preveni întârzierile majoredin aeroporturi generate de noul sistem de control la frontieră (Entry/Exit System – EES) în perioada de vârf a vacanțelor de vară, potrivit Politico.

Noul sistem, care impune amprentarea și fotografierea călătorilor din afara UE în locul ștampilei tradiționale pe pașaport, a fost conceput pentru a crește securitatea frontierelor și a combate criminalitatea și depășirea termenului de ședere.

Totuși, implementarea sa a provocat cozi lungi și frustrare pe numeroase aeroporturi europene.

Într-o scrisoare trimisă vineri, comisarul european pentru Migrație, Magnus Brunner, a transmis directorilor de aeroporturi și companiilor aeriene că sistemul EES urmărește „să ne mențină cetățenii în siguranță, fără disconfort inutil pentru vizitatorii din afara spațiului Schengen”.

Asociațiile din industria aviatică, inclusiv Airlines for Europe și Asociația Internațională de Transport Aerian (IATA), au trimis o scrisoare Comisiei Europene exprimându-și îngrijorarea gravă față de timpii lungi de așteptare la frontieră.

Deși Comisia a negat anterior probleme majore, președinta Ursula von der Leyen a recunoscut vineri că „probleme tehnice” necesită eforturi semnificative pentru a fi rezolvate.

„Sistemul EES funcționează bine în majoritatea statelor membre și pe majoritatea aeroporturilor UE”, a declarat Brunner, dar a recunoscut că „pasagerii sunt nevoiți să aștepte mai mult la anumite destinații”, atribuind acest lucru „personalului insuficient sau lipsei de infrastructură adecvată”.

Statele membre pot suspenda temporar colectarea datelor biometrice pentru a accelera procesul. Comisia Europeană promite acum „eforturi suplimentare” pentru a ajuta țările care se confruntă încă cu probleme.

De la lansarea sistemului EES în octombrie 2025, 43.728 de persoane au fost oprite de la intrarea în UE pentru încălcarea regulilor. Dintre acestea, 16.383 călătoreau fără justificare suficientă, 8.739 riscau să depășească durata legală de ședere, iar peste 400 încercau să treacă frontiera cu documente false.

Sistemul a devenit obligatoriu pentru toți călătorii non-UE începând cu 10 aprilie. Autoritățile europene speră ca, prin dialog și măsuri concrete, să evite un val de nemulțumiri în această vară.