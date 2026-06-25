Compania care administrează principalele aeroporturi din Roma avertizează că noul sistem digital al Uniunii Europene (UE) pentru controlul la frontieră al cetățenilor din afara UE riscă să provoace blocaje majore în perioada concediilor de vară. Conducerea Aeroporto di Roma solicită suspendarea temporară a sistemului biometric de intrare-ieșire (EES), apreciind că acesta nu poate face față volumului mare de pasageri din sezonul estival.

Potrivit The Guardian, Marco Troncone, directorul general al companiei Aeroporti di Roma, consideră că singura soluție pentru evitarea unui „dezastru” în transportul aerian în lunile de vară este ca pasagerii să poată evita sistemul biometric de intrare-ieșire (EES).

Noul sistem european impune cetățenilor din afara Uniunii Europene, inclusiv britanicilor și americanilor, să își înregistreze amprentele și imaginea facială la prima intrare în spațiul comunitar. Măsura face parte din noul mecanism de control al frontierelor externe ale Uniunii Europene.

Sistemul a fost introdus pentru prima dată în luna octombrie a anului trecut, iar implementarea completă a avut loc în aprilie, după mai multe amânări. De la intrarea în funcțiune, EES s-a confruntat cu probleme tehnice care au generat cozi importante în aeroporturi chiar înaintea sezonului de vârf al călătoriilor, iar unii pasageri și-au pierdut zborurile din cauza întârzierilor.

Într-un interviu acordat publicației Financial Times, Marco Troncone a declarat că există motive serioase de îngrijorare privind funcționarea sistemului în perioada vacanțelor.

„Suntem foarte îngrijorați în privința verii”, a declarat pentru Financial Times Troncone, directorul general al Aeroporti di Roma, compania care operează aeroportul Fiumicino și aeroportul mai mic Ciampino.

Întrebat cât de mare este nivelul de îngrijorare pe o scară de la unu la zece, acesta a răspuns „opt sau nouă”.

„Procesul se dovedește incompatibil cu volumele maxime de trafic cu care ne vom confrunta. Așadar, singura soluție este să deschidem supapa. Nu există nicio posibilitate să realizăm 100% din înregistrările necesare."

Sursa citată amintește că turiștii britanici au întâmpinat întârzieri semnificative în unele state europene.

În luna mai, poliția franceză a suspendat temporar verificările suplimentare efectuate în portul Dover, iar Grecia a renunțat la planul anunțat anterior prin care călătorii din Marea Britanie urmau să fie exceptați de la controalele biometrice până în luna septembrie.

Publicația mai arată că inclusiv pasagerii care au fost deja înregistrați în sistemul EES și care, teoretic, ar trebui să treacă mai rapid prin controlul de frontieră, sunt obligați în multe cazuri să refacă verificările din cauza problemelor tehnice.

Stefan Schulte, președintele ACI Europe, organizația care reprezintă aeroporturile europene, a declarat marți pentru BBC că decizia privind suspendarea sistemului aparține guvernelor statelor membre și nu administratorilor aeroporturilor.

Acesta a afirmat că politicienii ar trebui „să înceteze să pretindă că EES funcționează perfect. Nu funcționează”.

La începutul lunii mai,Comisia Europeană a făcut referire la „flexibilitatea integrată” a sistemului, explicând că statele membre au posibilitatea de a decide în mod flexibil suspendarea anumitor funcții.

La rândul său, Asociația Internațională a Transportului Aerian (IATA), organizația reprezentativă a industriei aviatice, a avertizat că în unele aeroporturi timpii de așteptare ar putea ajunge în această vară la șase ore. Organizația precizează că au fost deja înregistrate perioade în care pasagerii au așteptat până la trei ore și jumătate în intervalele cu trafic intens.

„După două luni de funcționare, sistemul generează cozi lungi, zboruri pierdute și o îngrijorare tot mai mare în întreaga industrie a călătoriilor”, a transmis IATA săptămâna trecută.

La un eveniment organizat la Londra în această lună, Uku Särekanno, director executiv adjunct al agenției europene pentru frontiere Frontex, a declarat că este posibil ca situația să nu se „stabilizeze” înainte de anul 2028.