Economie

Comisia Europeană a virat 2,25 miliarde de euro către România. Unde ajung banii din a patra plată prin PNRR

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Comisia Europeană a virat 2,25 miliarde de euro către România. Unde ajung banii din a patra plată prin PNRRPNRR. Sursa foto: Dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

Comisia Europeană a plătit marți României granturi în valoare de 2,25 miliarde de euro, reprezentând a patra tranșă acordată în cadrul Mecanismului de Redresare și Reziliență (MRR), principalul instrument al programului european NextGenerationEU.

Suma virată este netă de prefinanțare și a fost aprobată după ce Comitetul Economic și Financiar al Consiliului a emis un aviz favorabil.

A patra plată din PNRR pentru România

Potrivit Comisiei Europene, plata de 2,25 miliarde de euro face parte din finanțarea acordată României prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), documentul prin care țara noastră accesează fonduri europene destinate investițiilor și reformelor.

Planul României beneficiază de o alocare totală de 21,41 miliarde de euro. Din această sumă, 13,57 miliarde de euro sunt acordate sub formă de granturi, iar 7,84 miliarde de euro reprezintă împrumuturi.

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Peste 60% din fondurile alocate au fost deja plătite

Odată cu această a patra tranșă, România a ajuns să încaseze 60,6% din suma totală alocată prin PNRR.

Fondurile sunt acordate etapizat, în funcție de îndeplinirea jaloanelor și țintelor asumate prin planul convenit cu instituțiile europene.

Mecanismul de Redresare și Reziliență reprezintă pilonul central al programului NextGenerationEU, lansat de Uniunea Europeană după pandemia de COVID-19 pentru a sprijini redresarea economiilor statelor membre, investițiile publice și creșterea competitivității economice.

Ce este Mecanismul de Redresare și Reziliență

MRR este principalul instrument financiar creat de Uniunea Europeană pentru susținerea reformelor și investițiilor în statele membre după criza provocată de pandemie.

Prin acest mecanism, țările UE primesc finanțare pentru proiecte care vizează modernizarea infrastructurii, digitalizarea administrației, tranziția verde, educația, sănătatea și alte domenii considerate esențiale pentru dezvoltarea economică pe termen lung.

Pentru România, finanțarea prin PNRR reprezintă una dintre cele mai importante surse de investiții europene din ultimii ani, fondurile fiind condiționate de implementarea reformelor și a proiectelor asumate în relația cu Comisia Europeană.

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