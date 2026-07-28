Parlamentul a făcut un nou pas pentru introducerea unui program național de înlocuire voluntară a sobelor pe lemne, prin care proprietarii de locuințe vor putea primi granturi pentru achiziționarea unor sisteme alternative de încălzire. Măsura face parte din pachetul legislativ necesar pentru îndeplinirea jaloanelor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Proiectul a primit, marți, raport favorabil în Comisia pentru industrii și servicii din Camera Deputaților, după consultări între parlamentari și Guvern. Potrivit formei adoptate, renunțarea la sobele existente nu va fi obligatorie, iar înlocuirea acestora se va face exclusiv la solicitarea proprietarilor.

Persoanele care aleg să participe la program vor putea beneficia de finanțare pentru instalarea unor sisteme de încălzire cu emisii reduse, printre care:

pompe de căldură;

sisteme geotermale;

colectoare solare

sisteme de cogenerare de înaltă eficiență bazate pe surse regenerabile;

sisteme fotovoltaice;

soluții de valorificare a căldurii reziduale;

sisteme de stocare a energiei termice.

Scopul proiectului este reducerea emisiilor din sectorul încălzirii și încurajarea utilizării tehnologiilor mai eficiente din punct de vedere energetic.

Potrivit propunerii legislative, înlocuirea progresivă a unităților de încălzire care folosesc biomasa forestieră și combustibili fosili solizi va urmări atingerea unor ținte clare:

cel puțin 50.000 de unități înlocuite până la 31 decembrie 2030;

cel puțin 100.000 de unități până la 31 decembrie 2035;

cel puțin 250.000 de unități până la 31 decembrie 2040.

Aceste obiective sunt incluse în măsurile asumate de România pentru decarbonizarea sectorului de încălzire și răcire.

Textul inițiativei stabilește în mod explicit că participarea la programele de finanțare este voluntară.

De asemenea, proiectul prevede că înlocuirea sobelor se realizează „exclusiv la cererea deținătorilor acestora” și că noile prevederi „nu instituie obligația generală de înlocuire a unităților de încălzire existente și nu interzic utilizarea acestora, inclusiv a unităților care utilizează biomasa forestieră”.

Astfel, proprietarii care doresc să păstreze sobele pe lemne vor putea continua să le utilizeze.

În timpul dezbaterilor din Comisia pentru industrii și servicii, deputata Cristina Prună a declarat că peste 3,5 milioane de gospodării din România folosesc lemnul de foc pentru încălzire.

Deputatul Ilie Toma a atras atenția asupra situației din județul Hunedoara, unde, potrivit acestuia, 80-90% dintre gospodării se încălzesc în continuare cu lemne.

După avizul favorabil din comisie, proiectul legislativ urmează să fie dezbătut și votat în plenul Camerei Deputaților, iar ulterior va ajunge la Senat, în cadrul sesiunii extraordinare a Parlamentului.

Dacă va fi adoptată în forma actuală, legea va crea cadrul pentru acordarea granturilor destinate înlocuirii voluntare a sobelor și pentru atingerea obiectivelor asumate de România prin PNRR.