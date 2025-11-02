„Ucigașul tăcut” din casele încălzite cu sobe pe lemne: mii de decese confirmate în Marea Britanie 

Un nou avertisment vine pentru persoanele care folosesc sobe pe lemne, după ce autoritățile din Marea Britanie au raportat peste 2.500 de decese asociate poluării din locuințe. Experții de la actionforcleanair.org.uk., atrag atenția că arderea lemnului, chiar și în sobe moderne, eliberează particule fine foarte toxice, ce pot provoca afecțiuni respiratorii grave și boli cardiovasculare.

Un studiu recent a arătat că aceste surse de încălzire ar fi contribuit la aproape 2.500 de decese în Marea Britanie, doar în ultimul an. Potrivit raportului, poluarea aerului generată de arderea lemnului și a cărbunelui ar fi responsabilă, totodată, pentru aproximativ 3.700 de cazuri noi de diabet și 1.500 de cazuri de astm anual.

Un alt studiu, publicat luna aceasta, avertizează că expunerea la fumul rezultat din arderea lemnului în interior poate produce efecte similare cu cele ale fumului. Cercetătorii atrag atenția că popularitatea tot mai mare a sobelor pe lemne ar putea fi corelată „cu o creștere a afecțiunilor pulmonare”.

Analiza, realizată de specialiști de la University College London, s-a bazat pe datele de sănătate a peste 11.000 de persoane participante la studiul englez privind îmbătrânirea, la care s-au adăugat informații din certificatele de performanță energetică ale locuințelor (EPC) și din recensământul național al Marii Britanii. Rezultatele subliniază impactul semnificativ al poluării domestice asupra sănătății publice și necesitatea unor măsuri de reducere a emisiilor provenite din arderea combustibililor solizi.

Larissa Lockwood, reprezentantă a organizației caritabile Global Action Plan, care a inițiat studiul, subliniază că „toți avem nevoie să ne încălzim în timpul iernii, însă focurile deschise sau sobele pe lemne reprezintă cele mai poluante metode de încălzire”.

Ea atrage atenția asupra efectelor asupra sănătății: „Poluarea generată de sobele pe lemne reduce speranța de viață și provoacă internări, iar impactul asupra sănătății publice din Marea Britanie este mult prea mare pentru a fi trecut cu vederea”.

Dr. Abi Whitehouse, expertă în boli respiratorii pediatrice din Londra, avertizează că „fumul și particulele fine emanate de sobele pe lemne pot agrava astmul, pot declanșa atacuri și pot genera probleme respiratorii pe termen lung. Aceste efecte pot fi evitate prin opțiuni de încălzire mai sigure. Nu este vorba doar despre casele noastre, aerul poluat se răspândește și în locuințele vecinilor”.

Cercetătorii de la University College London au dezvăluit că arderea lemnelor în locuințe este una dintre cele mai mari surse de poluare cu particule fine „PM2,5” din Marea Britanie, substanțe microscopice care pătrund adânc în plămâni.

Studiul s-a bazat pe evaluarea funcției pulmonare a peste 1.700 de participanți, efectuată de trei ori pe parcursul a opt ani. Oamenii de știință au măsurat volumul expirator forțat într-o secundă (FEV1), adică cantitatea de aer pe care o poate expira o persoană după o inhalare profundă.

Rezultatele au arătat că scăderile FEV1 erau mai accentuate în rândul celor care folosesc sobele pe lemne în locuințe, sugerând un impact direct asupra sănătății respiratorii. În cazul participanților cu vârste între 70 și 79 de ani, cei care au folosit sobe pe lemne au înregistrat o scădere medie a FEV1 (volumul expirator într-o secundă) de 0,12 litri, comparativ cu 0,07 litri pentru cei care nu au fost expuși acestor emisii.

Dr. Horsfall a declarat în fața participanților la „European Respiratory Society Congress” din Amsterdam: „Știm că arderea lemnului în locuințe generează poluanți periculoși, inclusiv substanțe cancerigene, care afectează atât aerul din interior, cât și pe cel exterior. Totuși, poluarea aerului provenită de la sobe pe lemne s-a dublat în Regatul Unit începând din 2009, pe măsură ce tot mai multe persoane le instalează și le utilizează”.

Sarah Sleet, director executiv la Asthma and Lung UK, a comentat: „Rezultatele studiului nu sunt surprinzătoare și contribuie la consolidarea dovezilor privind impactul sobelor pe lemne asupra sănătății pulmonare. Este îngrijorător că tot mai multe locuințe optează pentru sobe pe lemne, iar în majoritatea cazurilor, motivul principal este pur estetic”, făcând referire la șeminee.

„Sperăm că această cercetare îi determina pe oameni să se întrebe dacă merită să dețină o sobă pe lemne, având în vedere impactul negativ pe care l-ar putea avea asupra plămânilor”, a punctat Sarah Sleet.

Și Ane Johannessen, coordonatoarea grupului de experți în epidemiologie și mediu al Societății Europene de Respirație, a tras un semnal de alarmă privind efectele sobelor pe lemne asupra sănătății respiratorii. Studiile recente indică faptul că aceste sobe, folosite în locuințele europene, pot reprezenta un factor de risc pentru sănătatea plămânilor, mai ales în rândul persoanelor cu scădere inexplicabilă a funcției pulmonare sau cu simptome respiratorii persistente, a concluzionat ea, potrivit express.co.uk.