Ce ascund zidurile acestei fortărețe medievale? Martorii vorbesc despre spirite și țipete

Ascunsă printre dealurile întunecate ale Scoției, o veche fortăreață atrage nu doar pasionații de istorie, ci și vânătorii de fenomene paranormale. Potrivit dailyrecord.co.uk.,castelul este unul dintre cele mai bântuite locuri din Marea Britanie și se spune că ar găzdui o mulțime de spirite neliniștite, vizitatorii raportând o serie de întâmplări stranii.

Construită în Evul Mediu, clădirea a fost cândva o redută, dar și scenă a unor povești întunecate, bântuite de legende locale și tragedii nespuse. Cu zidurile ei reci și groase, fortăreața pare să fi prins în piatră suferințele trecutului, transformându-se într-un muzeu al groazei.

Chiar și cei mai sceptici pleacă de acolo cu pielea de găină. Se spune că spiritele celor uciși aici nu și-au găsit încă liniștea, iar localnicii evită zona pe timp de noapte, iar turiștii povestesc despre trăiri inexplicabile, cum ar fi: o presiune apăsătoare, un fior rece pe șira spinării sau o voce șoptită din întuneric.

Așezat strategic deasupra orașului Edinburgh, acest castel impunător veghează capitala Scoției de secole întregi. Silueta sa masivă se înalță deasupra orizontului urban, întruchipând un simbol al trecutului tumultuos al regiunii.

Mai mult decât un simplu obiectiv turistic, Castelul Edinburgh este învăluit într-o aură de mister. Numeroase povești locale vorbesc despre prezențe inexplicabile și fenomene stranii care și-ar face simțită prezența între zidurile sale seculare.

Aceste legende i-au adus renumele de unul dintre cele mai bântuite locuri din întreaga Mare Britanie, atrăgând nu doar pasionați de istorie, ci și vânători de fantome din întreaga lume.

Castelul din Marea Britanie a reușit să-și câștige un loc în topul celor mai bântuite cinci locații din țară, potrivit BBC. Cu o istorie plină de mistere și povești înfiorătoare, fortăreața continuă să atragă turiști, în ciuda atmosferei apăsătoare care îi întâmpină încă de la intrare.

Mulți dintre cei care îi trec pragul spun că simt brusc o răcire inexplicabilă a aerului, ca o prezență nevăzută care le taie respirația. Coridoarele pustii răsună de bătăi în pereți, pași apăsați și șoapte abia perceptibile, iar umbrele fugitive și siluetele în haine de epocă lasă impresia că timpul s-a oprit undeva între trecut și prezent.

Cele mai tulburătoare experiențe sunt relatate din temnițele castelului, considerate de mulți drept nucleul activității paranormale. Pereții reci și umezi par să păstreze ecoul strigătelor celor care au suferit acolo în urmă cu secole.

Unii vizitatori susțin că au auzit lanțuri târându-se, fără ca nimeni să fie în apropiere, iar alții au simțit mirosuri ciudate sau au întâlnit apariții ciudate.

Nu este vorba doar despre legende înfricoșătoare, multe dintre fantomele care bântuie castelul par să aibă identitate și un trecut bine conturat. Una dintre cele mai cunoscute apariții este Doamna Gri, despre care se crede că ar fi spiritul lui Janet Douglas, nobilă executată în anul 1537.

Martorii povestesc cum umbrele ei cutreieră coridoarele, iar ecoul suspinelor și al țipetelor înecate provoacă o spaimă reală celor care o întâlnesc. Mai mult, în tăcerea zidurilor vechi, un toboșar fără cap își face simțită prezența. Ritmul surd și apăsat al tobelor sale devine tot mai alert, ca o prevestire întunecată ce pare să anunțe un pericol invizibil.

De asemenea, vizitatorii spun că au zărit siluete de soldați în uniforme vechi, defilând pe holuri, doar pentru a se risipi în aer când cineva se apropie. Lumini stranii, asemănătoare cu flăcările unor torțe, se aprind brusc în încăperi pustii, ca și cum vechile bătălii ale castelului s-ar relua, într-un ciclu fără sfârșit, undeva dincolo de realitatea noastră, au relatat jurnaliștii Parul Sharma și Ambarish Awale în articolul publicat pe site-ul Daily Record.