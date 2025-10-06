Poveștile caselor bântuite din Galați și misterele care rezistă de un secol

De la „măcelarul nebun” și fantomele Palatului Gheorghiu până la mireasa fără cap din cimitirul Eternitatea, Galațiul ascunde legende care sfidează timpul. Psihologii explică de ce poveștile cu stafii continuă să fascineze.

Galațiul, oraș-port cu o istorie veche de peste 500 de ani, are și o moștenire mai puțin oficială: legendele urbane care vorbesc despre case bântuite, spirite rătăcitoare și crime ascunse sub praful timpului. De la subsolurile comercianților din secolul trecut până la cimitirul Eternitatea, fiecare colț pare să aibă o poveste care se spune în șoaptă, dar care continuă să dăinuie.

Sociologii și psihologii explică aceste mituri ca o formă de terapie colectivă – o modalitate prin care comunitatea își gestionează fricile, pierderile și nevoia de spectaculos. Însă, în spatele fiecărei povești, există adesea un sâmbure de adevăr, o întâmplare reală transformată, cu fiecare generație, într-o legendă locală.

Una dintre cele mai vechi povești din Galați vorbește despre un „măcelar nebun”, care ar fi comis o crimă înfiorătoare la începutul secolului XX. Locul, situat în apropierea străzii Dogăriei – vechi centru comercial și portuar al orașului –, era o zonă aglomerată, plină de carmangerii, brutării și birturi unde marinarii străini poposeau pentru câteva ore de distracție.

Legenda spune că un măcelar ar fi descoperit infidelitatea soției sale și, orbit de furie, și-ar fi ucis nevasta, amantul acesteia și, ulterior, propria familie. Cadavrele ar fi fost ascunse în beciul casei, iar criminalul s-ar fi sinucis aruncându-se în Dunăre.

Nicio arhivă nu confirmă cu exactitate existența acestei tragedii. Totuși, bătrânii din zonă vorbesc și astăzi despre sunete ciudate, gemete și umbre care apar noaptea între ruinele unei clădiri vechi, pe care unii o identifică drept fosta casă a măcelarului. Povestea a fost transmisă din tată în fiu și, odată cu timpul, s-a amestecat cu alte istorii ale orașului.

În centrul Galațiului, la doar câțiva pași de Muzeul de Istorie, se ridică ruinele Palatului Gheorghiu – o clădire impresionantă cândva, astăzi doar o umbră a eleganței de altădată. De aproape 25 de ani, imobilul stă nelocuit, iar moștenitorii săi se luptă în instanță pentru dreptul de proprietate.

Între timp, miturile au prins viață. Localnicii spun că palatul ar fi bântuit de fantomele a doi tineri care au murit chiar în noaptea nunții lor – el ucis din gelozie, ea sinucigându-se în disperare. În unele nopți, susțin martorii, se aud pași grei și ecouri de muzică veche venind din interiorul ruinelor.

Oficial, poliția nu a înregistrat nicio sesizare privind activități paranormale. Muzeografii din apropiere zâmbesc când sunt întrebați despre fantome. Dar legenda persistă, iar clădirea părăsită a devenit o atracție locală, mai ales pentru adolescenți curioși sau amatori de senzații tari.

La marginea orașului, pe drumul care leagă Galațiul de Brăila, se află fosta cârciumă „Moș Anghel”, locul unei alte povești cutremurătoare.

Conform tradiției orale, pe la anul 1900, proprietarul localului și-ar fi ucis soția, cuprins de gelozie, apoi ar fi zidit trupul acesteia în peretele cârciumii. Timp de zeci de ani, localnicii au jurat că aud noaptea plânsete și bătăi în zid.

Legenda a fost confirmată parțial abia la sfârșitul secolului XX, când o echipă de muncitori, lucrând la reabilitarea clădirii, ar fi descoperit în zid scheletul unei femei. Nimeni nu a putut stabili identitatea rămășițelor, dar povestea a redevenit subiect de presă și discuție aprinsă în comunitate.

Una dintre cele mai răspândite legende urbane din Galați este cea a „miresei fără cap”, o apariție fantomatică care, se spune, ar bântui cimitirul Eternitatea. Povestea ar fi inspirată dintr-un accident real: o tânără mireasă ar fi fost ucisă de o caleașcă scăpată de sub control chiar în ziua nunții.

Martorii afirmă că, după apus, spiritul ei rătăcește printre morminte, căutându-și logodnicul pierdut. În anii ’80, legenda a devenit atât de puternică încât milițienii refuzau să mai patruleze noaptea prin zonă.

În spatele mitului s-a aflat, însă, și un context mai pragmatic: tâlharii profitau de spaima generală și jefuiau trecătorii care se aventurau pe lângă cimitir după lăsarea întunericului. Nicio statuie fără cap nu a fost descoperită vreodată, dar teama persistă.

Psihologul Claudiu Dobre explică faptul că nevoia oamenilor de a crede în fenomene paranormale nu ține doar de superstiție, ci de o nevoie profundă de apartenență și atenție socială.

„Oamenii simt nevoia de senzațional, dar și să fie în centrul atenției. Atunci când spui o poveste nemaipomenită, devii automat nucleul grupului. E o modalitate de a fi ascultat și valorizat. Marii mincinoși au fost mereu oameni care au tânjit să fie populari. Așa s-au născut legendele”, a declarat specialistul pentru România Curată.

Dobre mai spune că miturile supranaturale funcționează și ca o formă de coeziune socială: ele creează o identitate comună într-o comunitate, chiar dacă sunt bazate pe ficțiune.

În epoca internetului, legendele nu mai circulă doar din gură în gură, ci se viralizează în mediul online. Fotografiile alb-negru ale ruinelor, poveștile dramatice și zvonurile despre fenomene inexplicabile atrag mii de vizualizări.

Pentru unii, aceste legende sunt doar folclor urban; pentru alții, o fărâmă din misterul care face parte din identitatea orașului. Cert este că, deși tehnologia avansează, fascinația pentru necunoscut rămâne neschimbată.

Casele părăsite din Galați, zidurile vechi și cimitirele ascund, poate, doar ecoul unor povești exagerate de-a lungul anilor. Dar pentru cei care le ascultă în tăcerea nopții, ele continuă să pară reale. Iar acolo unde memoria se împletește cu frica, legenda capătă o viață proprie.